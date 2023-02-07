Sosyal medyadan yardım çığlıkları

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen depremde enkaz altında kalanlar sosyal medya üzerinden yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları, göçük altında kalanların verdikleri adresleri yetkililere ulaştırabilmek için çok sayıda mesaj attı.

CANLI YAYIN AÇTI

Hatay’da enkaz altında kalan Fırat Yayla isimli bir genç, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım istedi. Fırat Yayla canlı yayın sırasında hem yardım çağırmaya hem de ailesinin durumunu kontrol etmeye çalıştı. Canlı yayın sırasında Yayla’nın, ‘’Lütfen yardım edin evim depremde yıkıldı, anne iyi misin anne? Arkadaşlar depremin altında kaldık. Anne lütfen ‘bir yere saklandım de’. Hatay Antakya, Güçlü Bahçe Sitesi yıkılan binamız var lütfen yardım edin’’ sözleri duyuldu. Fırat Yayla’nın yayınını sosyal medya hesaplarından paylaşan yüzlerce kişi, enkaza ekiplerin gönderilmesini sağladı.

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ÜÇ KİŞİYİZ YARDIM EDİN

Adana’da yıkılan bir binanın altında 2 arkadaşıyla birlikte kalan bir vatandaş ise sosyal medya hesabından cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri paylaştı ve “Yardım. Seçkinler Sitesi C Blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Ofisteyiz. Lütfen yardım. 3 kişiyiz. Enes Çiftçioğlu, Kadir Alkankılıç, ben. Lütfen yardım’’ sözleriyle yardım istedi.

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NE OLUR BENİ KURTARIN

Hatay’da enkaz altında kalan Aysel isimli bir vatandaş ise sosyal medya hesabından Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’i etiketleyerek ‘Beni kurtarın’ mesajı gönderdi. Takipçisine cevap veren Haluk Levent, ‘’Sevgili Aysel! Şarjını muhafaza et. Ahbap Hatay yolda’’ diye cevap yazdı.

BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ

- Depremde enkaz altında kalan bir genç internetteki Discord sunucusu üzerinden yardım talebinde bulundu. Daha önce dolandırıcılıkla gündeme gelen ‘atatv44’ isimli grubun üyeleri enkaz altında yardım bekleyen genci arayarak dalga geçti. Gence AFAD görevlisi olduklarını söyleyerek ulaşan sınır tanımaz vicdansızlar, adres bilgilerini isteyip ekip yollayacakmış gibi dalga geçti. Yardım isteyen genç ile vicdansızlar arasında şu konuşmalar geçti:

-Şu an neredesiniz?

-Pınar Apartmanı’nda.

- Enkazın altında mısınız?

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- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.

- Bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...

- Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.

-Duyamıyorum

- Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)

- Hâlâ duyamıyorum, çok üşüyorum...

Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası emniyet güçlerinin operasyonu ile ‘atatv44’ isimli grubun üyesi S.A. gözaltına alındı.

EMNİYETTEN SANAL DEVRİYE: 13 PROVOKATİF HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremlerle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. EGM’den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bugün merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir.”