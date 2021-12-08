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Instagram'dan flaş adım! Yeni önlemlerini duyurdu

#İnstagram#Adam Mosseri#Facebook
Instagramdan flaş adım Yeni önlemlerini duyurdu

Sosyal medya uygulaması Instagram, gençleri koruma adına daha katı filtreler oluşturacağını duyurdu. Bu kapsamda zararlı veya hassas materyalleri sınırlamak için yeni tür kontroller oluşturulacak. Bir gencin uzun süre aynı konu üzerinde odaklandığı fark edilirse onu farklı alanlara yönlendirecek yazılımlar geliştirildiği belirtildi.

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Euronews haberine göre Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri çocukları sanal ortamda koruma konusunda yapılacak olan Kongre duruşmasında ifade verecek. Instagram ve çatı şirketi olan Meta Platforms Inc (eski adıyla Facebook), hizmetlerinin genç kullanıcıların zihinsel sağlığı, vücut imajı ve sanal güvenliği ile ilgili sorunlara neden olabileceği konusunda inceleme altındaydı.

Mosseri, Instagram'ın, insanların kendilerini uygulamada takip etmeyen gençleri etiketleme veya onlardan bahsetme olanağını da sonlandırdığını açıkladı. Daha da önemlisi Ocak 2022 tarihinden itibaren genç Instagram kullanıcıları tüm içeriklerini, önceki beğenilerini ve yorumlarını artık toplu olarak silebilecek.

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Instagram ayrıca gençlerin hesaplarında etiketler (hashtag) nedeniyle veya keşfet sayfasında öne çıkan öneriler arasında da potansiyel olarak zararlı veya hassas materyalleri sınırlamak adına yeni tür kontroller oluşturulacağını söylüyor.

 

'MOLA VER' UYARISI GELİYOR

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Bunun yanı sıra; ABD, İngiltrere, Kanada ve Avustralya'da pilot uygulama ile insanlara belirli bir süre instagram kullandıktan sonra kısa bir duraklama yapmalarını hatırlatan 'Mola Ver' özelliği başlatıldı.

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Son olarak, Mart 2022'den itibaren Instagram, ebeveynler için gençlerin uygulamada ne kadar zaman geçirdiklerini görebilecekleri ve bu zamanı sınırlayabilecekleri ücretli bir uygulamayı da piyasaya sürecek.

 

ÇOCUK VERSİYONU ASKIDA

Instagram'ın çocuklar için planlanan sürümü ise projeye yönelik artan muhalefet nedeniyle askıya alındı. Kısa bir süre önce eski Facebook çalışanı Frances Haugen tarafından sızdırılan şirket içi belgelerle, Instagram'ın genç kızlar üzerinde, örneğin vücut imajı görüşlerine yönelik olumsuz zihinsel ve psikolojik etkileri olabileceğini bildiği ancak bir adım atmadığı ortaya çıkmıştı.

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