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İngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti

#Enerji Fiyatları#İngiltere#Kriz
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ve enerji sektörünün temsilcileri, artan enerji fiyatlarının oluşturduğu krize çözüm bulabilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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İngiliz resmi yayın kurumu BBC'nin haberinde, Bakan Kwarteng'in 8 Ekim Cuma günü enerji sektörünün temsilcileriyle başkent Londra'da yaptığı acil toplantının ardından tarafların bugün bir kez daha görüşeceği bildirildi.

İngilterede yakıt krizi sürüyor... Benzin istasyonuna atla geldi

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İngiltere Hazinesi'nden yapılan açıklamada, "Kwarteng ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın enerji sektörüne verilebilecek teşvikler için kapsamlı bir görüşme yaptığı" yönünde basında yer alan iddialar reddedildi.

İngiltere'de üretimi yüksek miktarda enerjiye bağımlı şirketleri temsil eden çatı kuruluş The Energy Intensive User Group (EIG) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, doğal gaz fiyatlarındaki sert artışın ardından İngiliz hükümetinin devreye girerek ekonomi için hayati önemde olan bu şirketlere yardım etmesi gerektiği belirtilmişti.

Araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından yapılan açıklamada da İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından belirlenen enerji faturalarındaki üst limitin Nisan 2022'de yaklaşık yüzde 30 artabileceği kaydedilmişti.

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Akılalmaz görüntüler... İngilterede benzin savaşları

Akılalmaz görüntüler... İngiltere'de benzin savaşları!

9 ENERJİ ŞİRKETİ İFLAS ETTİ
Son bir ayda hızla yükselen enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmakta zorlanan ve mali dengesi bozulan 9 enerji şirketi (Avro Energy), People’s Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga) iflas etti. İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, daha önce, artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini kaydetmişti.

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#Enerji Fiyatları#İngiltere#Kriz