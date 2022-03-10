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İngiltere yaptırım uyguladığı oligarkların listesini güncelledi! Roman Abramovich de listede...

#Roman Abramovich#İngiltere#Rusya
İngiltere yaptırım uyguladığı oligarkların listesini güncelledi Roman Abramovich de listede...

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların ardından İngiltere, yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesini güncelledi. Roman Abramovich de yeni listede yer alırken listeye eklenen Rus oligarkların toplam net servetlerinin 15 miyar paund olduğu belirtildi.

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İngiltere yaptırım uyguladığı Rus oligarklar ve iş insanları listesine yeni isimler ekledi ve yeni listede Roman Abramovich'e de yer verdi.

Abramovich'in yanı sıra listede Igor Sechin, Oleg Deripaska, Dmitry Lebedev, Gazprom Başkanı Alexei Miller, Nikolai Tokarev ve Andrei Kostin de yer aldı.

Yapılan açıklamada, listeye eklenen Rus oligarkların toplam net servetlerinin 15 miyar pound olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesindeki kişilerin İngiliz vatandaşları ve şirketleri ile iş yapmalarının yasaklandığı, seyahat ve ulaştırma yasağı getirildiği ifade edildi.

CHELSEA'Yİ SATIŞA ÇIKARDI

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası tüm dünyada Rus sporculara, kulüplere, şirketlere ve iş adamlarına ambargo uygulanırken, en büyük etkiyi yaratan isimlerden biri Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı ile bilinen Abramovich, İngiltere'nin katı yaptırımları sonrası Chelsea'yi satışa çıkardığını duyurmuştu.

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