Sosyal medya devinden flaş Rusya kararı! Tamamen askıya aldı...

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YouTube, kullanıcılara artık Rusya'dan gelen izleyicilerin YouTube Music'in yanı sıra Premium aboneliği kullanamayacaklarını belirten açıklamayı yaptı.

YouTube, Premium abonelik, Music Premium, sponsorluk, süper sohbet dahil olmak üzere Rus kullanıcıları için para kazanmayı tamamen askıya aldı. Daha önceden yapılan açıklamada ise Google'ın, YouTube'da da kullanılan Google Ads içeriksel reklamcılığının Rusya'daki satışını askıya aldığı açıklanmıştı.

BİRÇOK KANAL İÇİN PARA KAZANMA ASKIYA ALINMIŞTI

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etmişti.

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Öte yandan Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

BİR KISITLAMA DA INSTAGRAM'DAN

Facebook’un tepe şirketi Meta’ya ait olan Instagram, Rus devlet medyasından gelen gönderileri ve Rus kontrolündeki medya sitelerini etiketleme ve bulunmalarını zorlaştırma kararı aldı.

Öte yandan Facebook da reklamlarını Rusya’da kapattıktan sonra ülkede yasaklanmıştı. Ancak Rusya, Facebook’u yasaklarken Meta’ya ait olan diğer ürünlere bir engelleme getirmemişti.

TWITTER HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İÇİN KARAR ALMIŞTI

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edilmişti.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtilmişti.

BİRÇOK TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDE ADIM AYNI

İnternet devlerinin ambargosu tüm hızıyla devam ederken özellikle teknoloji alanında birçok şirkette durum aynı. Geçtiğimiz günlerde Netflix, PayPal ve TikTok da Rusya'daki operasyonlarını durdurduklarını açıklamıştı.

Öte yandan Spotify yaptığı açıklamada, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattığını duyurmuştu. Zoom ve Linkedin de Rusya'da yasak getirirken, Snapchat, Ukrayna’da harita özelliğini devre dışı bırakmıştı ve hem Ukrayna hem de Rusya'da reklam göstermeme kararı almıştı.

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diğer teknoloji şirketlerinden AMD çip tedarikini yasaklarken, Apple Pay tamamen yasak getirmişti. Öte yandan Apple online satışlarını da durdurmuş Dell, DHL, Ericsson, Dropbox ise pazardan çıktığını duyurmuştu.