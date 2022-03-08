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İnci kefalinin stokları arttı

#İnci Kefali#Ekonomianasayfa#Van Gölü
İnci kefalinin stokları arttı

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilen inci kefalinin stoku, tedbirlerle her geçen yıl artıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Daha önce bir balıkçı, 100 metrelik ağda 5-6 kilo balık avlarken, şimdi 40-50 kilo balık elde ediyor. Bu da balık stokunun ne kadar arttığını gösteriyor" dedi.

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Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve 1990 yılından bu yana alınan tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefalinin göldeki stoku, her yıl artıyor. Son zamanlarda bir balıkçının, 100 metrelik ağda 45-50 kilo balık avlayabildiğini belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Türkiye’nin iç sularından 30 bin ton balık elde edildiğini, bunlardan 10 bin tonunun tek başına inci kefalinden oluştuğunu söyledi.

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Dr. Akkuş, "Gerek ülkemizde gerekse de dünyada balık stokları, aşırı avcılıkla karşı karşıya. Her zaman kirlilikten bahsediyoruz ama kirliliği ortadan kaldırdığımız zaman kolayca bir düzelme görebiliriz fakat aşırı avcılık ile ilgili düzelme görmek istiyorsak en az 50-100 yıllık zamanların geçmesi lazım. Bu nedenle balıkçılıkla ilgili en önde gelen sorunlardan biri; aşırı avcılık sorundur. Bu noktada gerek Karadeniz’de gerek Marmara’da ve dünyanın değişik yerlerinde birçok balık stoku tükenme noktasına gelmiştir. Van Gölü inci kefali stoku yürütülen koruma çalışmaları ile beraber bugün ülkemize ve dünyaya örnek olacak seviyede. 1990’lı yılların sonunda adeta yok olma noktasına gelen inci kefalleri, başlatılan koruma çalışmaları ile birlikte bugün bölgede yüzlerce balıkçı teknesinin geçim kaynağını oluşturuyor. 15 bini aşkın insan inci kefalinden geçimini sağlıyor" dedi. 

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’BALIKÇI AĞLARI DOLU DOLU GELİYOR’

Van Gölü’nde balıkçıların yüzünün güldüğünü belirten Dr. Akkuş, "Balıkçılık ile ilgili hep kara haberler aldığımız günümüzde, Van Gölü’ndeki balıkçıların ağları dolu dolu geliyor. Bu bereketli avcılığın devam etmesi için en önemli şansımız; üreme döneminde akarsulara göç eden inci kefali balığının kaçak avlanmasını önlemek. Kaçak avcılıkla ilgili geçtiğimiz 15-20 yıl önceye göre, çok önemli mesafeler ve kazanımlar sağlandı. Bu kazanımların devam ettirilmesi lazım. Bu koruma çalışmalarının aynı hız ve istikrarla devam ettirilmesi gerekiyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Umut ediyoruz ki 15 Nisan’da başlayacak olan av yasakları ile birlikte koruma çalışmaları tekrardan başlar" diye konuştu. 

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’VATANDAŞ BALIĞI SAHİPLENİYOR’

Vatandaşın inci kefalini sahiplendiğini kaydeden Dr. Mustafa Akkuş, "Üreme dönemi geldiği zaman Van Gölü’ne dökülen akarsuların kenarındaki köylerden birçok telefon alıyoruz. Kaçak avcılara karşı inanılmaz bir tepki olduğunu görüyoruz. Van Gölü’nün tamamını yalnızca kolluk kuvvetleri ile korumamız biraz zor dolayısıyla balığın gerçek sahibi olan insanların balığı sahiplenmesi lazım. Son yıllarda çok ciddi bir bilinç olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni neslin çevreye bakış açısı çok pozitif. Her genç artık inci kefali balığının hikayesini biliyor. İnsanlarda oluşan duyarlılık, çok mutluluk verici. İnşallah 5-10 yıl sonra balığı korumak için kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyulmaz" dedi.

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#İnci Kefali#Ekonomianasayfa#Van Gölü

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