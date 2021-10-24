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İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar arttı

#İkinci El#Otomobil#Satış
İkinci elde satışlar azaldı, fiyatlar arttı

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 olarak kayıtlara geçti. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 1.6 artarken, fiyat artışı yılın başından bu yana ise yüzde 8.4 oldu.

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Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 1,6 yükseldi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 azalış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 17 GERİLEDİ

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 270 bin 911 ile ağustosa göre yüzde 17 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 42'si satıldı.

Bu yılın 9 ayında ikinci el online pazarında 2 milyon 731 bin 443 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI İLK SIRADA

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, eylülde en yüksek payı 70 bin 164 satış ve yüzde 61,57 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 40 bin 436 satış ve yüzde 35,48 payla benzinli, 1.265 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.795 satışla yüzde 1,58 ve elektrikli otomobillerin payı da 304 satışla yüzde 0,27 olarak belirlendi.

Eylül ayında 36 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 912 adetle B segmentinde gerçekleşti.

ARAÇ FİYATLARI YAKLAŞIK YÜZDE 1,6 ARTTI

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 39 bin 565 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,6'lık fiyat artışı gözlendi.
Bu yılın 9 ayında ortalamada yüzde 8,4'lük fiyat artışı belirlenirken, en çok fiyat artışı 10,9 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu, 9,8 puanla A ve 9,1 puanla B segmentleri izledi.

"TEDARİK ZİNCİRİ SIKINTILARI OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ÜRETİCİLERİ ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR"

Eylül ayı raporunda otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Indicata Türkiye Satış Drektörü Aslı Göker, salgının yol açtığı tedarik zinciri sıkıntılarının otomotiv sektöründeki üreticileri zorlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Asya'da tekrar gündeme gelen kapanmalar, ABD yaptırımlarıyla diğer üreticilerde görülen olağan dışı talep ve kapasite artırımlarının beklenenden daha yavaş ilerliyor olması krizin temel nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. AlixPartners tarafından yapılan araştırma sonucunda bu yıl küresel çapta otomotiv üretiminin 7,7 milyon azalacağı öngörülüyor. Krizin toplam otomotiv sektörüne verdiği bu yılki zararın yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde olması beklenmekte. Otomotiv şirketlerinin üst yöneticileri (CEO), çip krizinin 2022 yılında da devam edeceğini, krizin 2023'te çözülmesini beklediklerini belirtiyor. Çip krizine bağlı yeni araç tedarikinde yaşanan sıkıntı kısa ve orta vadede ikinci el pazarında talebin artacağını ve buna bağlı olarak fiyatların yukarı yönlü seyredeceğini gösterse de uzun vadede ikinci el araç pazarında da bulunurluk sorunu yaşanma ihtimali bulunuyor."

İNTERNETTEN KALDIRILDIĞINDA "SATIŞ" OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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