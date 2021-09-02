Hürriyet ekibi avı takip etti: İlk gece elimiz boş döndük

Sezonun açıldığı ilk gün balıkçıların heyecanına ortak olmak için Reis Mahmut Poyraz’a ait “Sadık Reis 2” teknesi ile İstanbul Boğaz’ına açıldık. Saat 00.00 itibarıyla yasağın kalkmasının ardından Mahmut reis motorları çalıştırdı.

Yaklaşık 25 tayfa ile birlikte denize açıldık. 4-5 milyon TL’lik değere sahip son sistem radarlarla Mahmut reis denizi taramaya başladı. Odaklandığımız nokta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakın bölgelerdi.

İstanbul’un Anadolu yakası ve Avrupa yakası arasında mekik dokumaya başladık. Radarlarda balık gözüküyordu ancak Mahmut Reis, ağ atmak için yeterli olmadığını söyledi.



Bir ara radarlara büyük bir balık sürüsü yansıdı. Ancak onların da boyları avlanmak için yeterli değildi. Kıyılara yaklaştıkça avlanmak için müsait balıklar vardı. Ancak kıyılara belli bir mesafede olan balıkların avlanması yasaktı. Saatler ilerliyordu. Bir türlü istenilen balığa ulaşılamıyordu. Mahmut reis ve oğulları sürekli planlarını gözden geçiriyordu. Bir yandan da denize açılan diğer balıkçılarla temasa geçiliyordu. Oralardan gelen bilgiler de benzer yöndeydi. Bazıları ağlarını denize bırakmış, balık çekmeye başlamıştı. Yine de avlanan balıklar istedikleri seviyede değildi. Saatlerimiz artık 03.00’ü gösteriyordu. En sonunda Mahmut reis kararını verdi, ‘Kıyaya dönüyoruz’ dedi. Yaklaşık 3 saatlik Boğaz yolculuğumuzdan elimiz boş döndük. Biz tekneden indiğimizde Mahmut reis ve çalışanlar sabahın ilk ışıklarıyla Karadeniz’e açılmak için dinlenmeye çekiliyordu.

‘SEZON DAHA YENİ BAŞLADI’

REİS Mahmut Poyraz’a geçtiğimiz yıllarda da balık bulamadan kıyıya dönüp dönmedikleri sorduk: “Balıkçılık biraz da şans işi. Geçmişte de balık bulamadan döndüğümüz günler oldu. Sezon daha yeni başladı. Denizlerdeki durum 10-15 güne netleşmeye başlar. Su sıcaklıkları henüz yüksek. Denizlerin biraz daha soğuması lazım. Ancak geçmişte bu zamanlarda denizler soğumuş olurdu. Her geçen yıl sıcaklıklar biraz daha artıyor. Bu da küresel ısınmanın bir etkisi olsa gerek. Ekim ayında tam randımanlı çalışmaya başlarız. Umarım bu sezon balıkçılar için iyi geçer.”

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