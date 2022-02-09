Hububatta Hindistan'a rekor ihracat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı#Baraj
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı!#Kazdağları
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı Akılalmaz olayda yeni gelişmeİşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı! Akılalmaz olayda yeni gelişme#Istanbul
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydiSanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi #Brit Ödülleri 2022
HABERLEREkonomi Haberleri

Hububatta Hindistan'a rekor ihracat

#İHBİR#İhracat#Ekonomianasayfa
Hububatta Hindistana rekor ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektör ihracatında yükseliş olduğuna dikkat çekerek ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 artışla 847.853 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Ocak ayında İHBİR'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,78 artışla 240.746 milyon dolar olurken, sektör ihracatı 847.853 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,43 artışa ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektöründeki ihracat rakamlarını, en çok ihracat yapılan ülkeleri ve ürünleri açıklayarak Birlik olarak gerçekleştirilen fuar ve alım heyeti organizasyonlarına yönelik de bilgi verdi.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!Haberi Görüntüle

HİNDİSTANA REKOR İHRACAT YAPTIK

İHBİR olarak 2021 yılında Hindistan'a toplam 13,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Haluk Okutur, ihracat başarısı ile ilgili şunları söyledi:

"2021 Ocak ayında Hindistan'a ihracatımız 681 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı ocak ayında ise ülkeye 16.698 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yüzde 2 bin 348 gibi muazzam bir artış yakaladık ve Hindistan'a 2021 yılının toplamından daha fazla ihracat gerçekleştirmiş olduk."

Haberin Devamı

Ocak ayında toplam 162 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, "Ocak ayında ABD'ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,57, Irak'a ihracatımız yüzde 22,78, Hindistan'a ihracatımız yüzde 2 bin 348, Yemen'e ihracatımız ise yüzde 44,49 değer bazında artış gösterdi" diye ekledi.

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıHaberi Görüntüle

ÜRÜN İHRACATINDAKİ ARTIŞTA REKOR BİTKİSEL YAĞLARDA

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Başkan Okutur rekor ihracatın bitkisel yağlarda olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak ayında şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,42 artışla 47.972 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 8,41 artışla 34.973 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 28,17 artışla 34.815 milyon dolar ve bitkisel yağlar ihracatı yüzde 509,40 artışla 28. 432 milyon dolar olarak gerçekleşti."

İHBİR üyelerinin ürün kalitelerine vurgu yapan Başkan Okutur, "Tüm dünya bu lezzetleri merakla bekliyor. Birlik olarak düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonları ve fuarlarımızda üyelerimiz ürün çeşitliliklerini ve katma değeri yüksek ürünlerini gösterme fırsatı buluyor. Başarılı iş insanlarımızın da çalışmalarıyla İHBİR olarak dünyanın her yerine ulaşarak, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ediyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formülHaberi Görüntüle

10 ŞUBAT'TA ÜYELERİMİZ KOLOMBİYALI İTHALATÇILAR İLE BİR ARAYA GELECEK

Pandemiye rağmen Alım Heyeti programlarına devam ettiklerinin altını çizen ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen heyetleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Başkan Okutur heyetlerle ilgili şunları söyledi:

"Online alım heyetlerinde üyelerimiz en prestijli ithalatçıların yetkilileri ile zoom platformu üzerinden birebir görüşme imkânı buldular ve ürünlerini kataloglar üzerinden tanıtarak önemli iş anlaşmalarına imza attılar. Üyelerimiz alım heyeti programlarımıza çok yoğun bir talep göstererek katılım sağlıyorlar. 2021 yılında Gine-Bissau Cumhuriyetine yönelik 3, Şili'ye yönelik 3, Bahrey'ne yönelik 2, Arjantin, Kolombiya ve Filistin'e yönelik 1 heyet programı olmak üzere toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdik. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılından bugüne düzenlemiş olduğumuz heyet sayısı 25i geçmiş oldu. 2022 yılında online heyet programlarımıza ara vermeden devam edecek ve normale dönüşün bir parçası olarak pandemi öncesinde olduğu gibi dünyanın önemli ithalatçılarını İstanbul'da ağırlayarak yüz yüze heyet programlarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İHBİR olarak 10 Şubat Perşembe günü üyelerimizi Kolombiya'nın en prestijli firmalarının yetkilileriyle dijital ortamda gerçekleştirilecek organizasyonla bir araya getireceğiz. İkili görüşmelerde, nişasta, şekerli mamuller, bisküvi, tatlı, pastacılık ürünleri, un ve pasta malzemeleri ve daha birçok ürün grubu tanıtılacak."

Gözden Kaçmasın

İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İHBİR#İhracat#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları