Son dakika: İstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı#Baraj
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı!#Kazdağları
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı Akılalmaz olayda yeni gelişmeİşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı! Akılalmaz olayda yeni gelişme#Istanbul
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı

#Baraj#İstanbul#İSKİ

İstanbul'da kuvvetli kar yağışının ardından dün etkili olan sağanak barajları doldurdu. Bir günlük yağış İstanbul'un barajlarına yaklaşık yüzde 9'a yakın artışa neden oldu. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü. İşte İstanbul'un baraj doluluk doluluk oranları.

Haberin Devamı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.

Gözden Kaçmasın

Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formülHaberi Görüntüle

Son dakika: İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttı

Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

Son dakika: İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttı

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SON DOLULUK ORANLARI

ALİBEYKÖY %66.17

BÜYÜKÇEKMECE %71.43

DARLIK %74.32

ELMALI %100

ISTRANCALAR %100

KAZANDERE %87.49

ÖMERLİ %94.37

PAPUÇDERE %85.88

SAZLIDERE %44.95

TERKOS %71.03

Haberin Devamı

Son dakika: İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baraj#İstanbul#İSKİ

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları