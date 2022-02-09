Son dakika: İstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı

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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.

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Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SON DOLULUK ORANLARI

ALİBEYKÖY %66.17

BÜYÜKÇEKMECE %71.43

DARLIK %74.32

ELMALI %100

ISTRANCALAR %100

KAZANDERE %87.49

ÖMERLİ %94.37

PAPUÇDERE %85.88

SAZLIDERE %44.95

TERKOS %71.03

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