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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.04.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Havadan hafif, çelikten kuvvetli... Mucize madde burada üretiliyor!

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Tüm dünyada sadece 10 ülkenin üretebildiği grafenin seri üretime Türkiye geçti. Ankara'daki tesiste üretilen grafenin tanıtımını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı. Grafen çelikten 200 kat daha güçlü bir madde olarak biliniyor.

Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken olan grafenin ilk seri üretim tesisi Ankara'da açıldı. CNN TÜRK muhabirimi Arda Erdoğan ve kameraman Melih Baytürk, o tesise girdi, grafenin üretim sürecini yerinde inceledi.

Savunma sanayinden otomotive, yüksek kapasiteli batarya üretiminden havacılık teknolojilerine kadar bir çok alanda kullanılan bu hammadde hafif ve kuvvetli yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Havadan hafif, çelikten kuvvetli... Mucize madde burada üretiliyor

Karbonun özel bir formu olan grafen bu özelliklerinin yanında esnek de bir ürün, elektrik iletkenliği ve ısı iletkenliği de en yüksek malzeme. Hepsi bir araya gelince savunma sanayinden başlayarak havacılık ve elektronik endüstrisi dahil birçok sektörün gözdesi haline geliyor.

Türkiye’deki ilk grafen seri üretim tesisi ise geçtiğimiz günlerde Ankara’da açıldı.

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