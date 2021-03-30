Hem aşı hem de sanayi alanında büyük gelişme! Bakan Varank'tan iki müjde geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamasında bulundu.

AŞI MÜJDESİ

Bakan Varank "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı bekleniyor. Nisan ayında insan denemelerimize başlayacağız" dedi.

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