Hem aşı hem de sanayi alanında büyük gelişme! Bakan Varank'tan iki müjde geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi. Yerli aşı çalışmalarına ilişkin olarak da Bakan Varank, Nisan ayında insan üzerinde denemelere başlanacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamasında bulundu.
AŞI MÜJDESİ
Bakan Varank "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı bekleniyor. Nisan ayında insan denemelerimize başlayacağız" dedi.
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