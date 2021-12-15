Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'BalÄ±k her zaman doÄŸrusunu yaptÄ±...'

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Son yÄ±llarda Ã¶zellikle aralÄ±k ayÄ±nda Karadeniz'den "FÄ±rtÄ±na yÃ¼zÃ¼nden hamsiler kaÃ§tÄ±..." "Karadeniz Ä±sÄ±ndÄ± hamsiler GÃ¼rcistan'a gitti..." haberleri ardÄ± ardÄ±na gelmeye baÅŸladÄ±.

BalÄ±k tutulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tezgahlara ve fiyat etiketlerine de yansÄ±yan 'hamsi firarÄ±' iddialarÄ± gÃ¶zleri, bÃ¶lgeye ve Karadeniz ile adÄ± Ã¶zdeÅŸleÅŸen hamsiye Ã§evirdi.

BalÄ±kÃ§Ä±lar hamsilerin karasularÄ±mÄ±zÄ± terk edip GÃ¼rcistan kÄ±yÄ±sÄ±na akÄ±n etmesinden dolayÄ± lodosu ve deniz sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorumlu tutsa da uzmanlara gÃ¶re durum biraz daha farklÄ±. HÃ¼rriyet.com.tr'ye konuÅŸan Deniz Bilimci ve Kimyager Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam 'doÄŸru bilinen yanlÄ±ÅŸlarÄ±' sÄ±raladÄ± ve dikkat Ã§eken uyarÄ±larda bulundu.

"DENÄ°ZLERÄ°MÄ°Z ASLINDA DAHA SERÄ°N"

TÃ¼rk denizlerine ait sÄ±caklÄ±k verilerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, sularÄ±n Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re aslÄ±nda daha serin olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Saydam "Karadenizâ€™in Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil, her ÅŸey mevsimsel dÃ¶ngÃ¼leri iÃ§erisinde devam ediyor" dedi.

Ä°nsanlarÄ±n, iklimle gÃ¼ncel meteorolojik olaylarÄ± sÃ¼rekli kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Saydam, "Ä°klimsel olaylar en az binlerce sene periyotlarÄ± olan konular. Karadenizâ€™in Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek iÅŸin biraz kolaya kaÃ§ma tarafÄ± oluyor" dedi ve ÅŸu tespitlerde bulundu:



"GÃœNCEL METEOROLOJÄ°K OLAYLARI AYRIÅžTIRMAK LAZIM"

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"Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin denizlerimizi nasÄ±l etkilediÄŸine dair sÃ¼rekli sÃ¶ylemler var. Burada iklim deÄŸiÅŸikliÄŸini doÄŸru anlamak lazÄ±m. Ä°klim deÄŸiÅŸiyor mu? Elbette deÄŸiÅŸiyor. Her zaman da deÄŸiÅŸir. Neye doÄŸru deÄŸiÅŸtiÄŸini anlamak iÃ§in binlerce yÄ±l beklemek gerekir. Peki bunu nereden anlÄ±yoruz. GeÃ§miÅŸteki iklim deÄŸiÅŸikliklerini anlamak iÃ§in binlerce yÄ±l geride bÄ±rakÄ±lan izlere bakÄ±yoruz. Mesela buzullarda izler bÄ±rakÄ±yor, biz de onlarÄ± analiz ediyor ve anlÄ±yoruz. Yani nerede olduÄŸumuzu on binlerce yÄ±l sonra yaÅŸayan insanlar anlayabilecek ve konu ile ilgili net tanÄ±mlamalarÄ± yapabilecek. KÄ±saca iklim ve gÃ¼ncel meteorolojik olaylarÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak lazÄ±m"

DOÄžRU BÄ°LÄ°NEN YANLIÅžLAR

"Hamsiler GÃ¼rcistanâ€™a kaÃ§tÄ±" yorumunu da deÄŸerlendiren Saydam ÅŸu tespitlerde bulundu:

"Haritaya bakÄ±nca da oradaki sularÄ±n daha sÄ±cak olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. 'BalÄ±k soÄŸuk olunca toplanÄ±r' diye yanlÄ±ÅŸ bir bilgi var. Halbuki balÄ±k olabilecek en sÄ±cak yere gitmek ister. BalÄ±klarÄ±n kendi kanlarÄ±nÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± regÃ¼le edecek bir durumlarÄ± yok. YaÅŸadÄ±klarÄ± ortam ne kadar sÄ±caksa veya soÄŸuksa onlar da o denli sÄ±cak veya soÄŸuk oluyorlar"

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"BALIK HER ZAMAN DOÄžRUSUNU YAPTI"

"Olabilecek en sÄ±cak yerde olmayÄ± tercih ediyorlar. Bunun sebebi de en az enerjiyle en Ã§ok beslenme iÅŸlemlerini gÃ¶rebilmek. Ancak bizde balÄ±ÄŸÄ±n soÄŸuÄŸa gittiÄŸine dair yanlÄ±ÅŸ bir bilgi var. Ancak balÄ±k her zaman doÄŸrusunu yaptÄ± ve yapmaya da devam ediyor. Bunu 1980â€™li yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalarda gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi de uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle Ã§ok daha net bilgiler alÄ±yoruz"

"DOÄžRUYU BÄ°LMEYEN BOÅžUNA MAZOT YAKIYOR"

"BalÄ±kÃ§Ä± teknelerinin nerelerde avlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dahi gÃ¶rebiliyoruz. Bunlara bakÄ±nca da gÃ¶rÃ¼yoruz ki doÄŸruyu bilen gidip balÄ±ÄŸÄ± buluyor. YanlÄ±ÅŸ bilgilere baÄŸlanan ise boÅŸuna mazot yakÄ±yor. TÃ¼m bu bilgilerle de balÄ±kÃ§Ä±larÄ± doÄŸru yÃ¶nlendirmek mÃ¼mkÃ¼n."

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Karadeniz, Türkiye'deki balÄ±k üretiminin yaklaÅŸÄ±k % 60'nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Karadeniz'i Marmara Denizi takip ediyor. YÄ±llara göre deÄŸiÅŸmekle birlikte, Karadeniz'de avlanan balÄ±klarÄ±n; % 61,5'i hamsi, %26'sÄ± çaça, % 4,3'ü istavrit, %2'sini ise palamut oluÅŸturuyor. Karadeniz, Türkiye'deki balÄ±k üretiminin yaklaÅŸÄ±k % 60'nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Karadeniz'i Marmara Denizi takip ediyor. YÄ±llara göre deÄŸiÅŸmekle birlikte, Karadeniz'de avlanan balÄ±klarÄ±n; % 61,5'i hamsi, %26'sÄ± çaça, % 4,3'ü istavrit, %2'sini ise palamut oluÅŸturuyor.



Â "BU DÃ–NEMDE SAMSUN'DA BALIK TUTULMAZ"

"Bizimkilere kalÄ±nca bir kota olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sudaki son balÄ±ÄŸÄ± dahi avlÄ±yoruz. BalÄ±klarÄ±n GÃ¼rcistanâ€™a kaÃ§Ä±ÅŸ hali elbet deÄŸiÅŸecek. Poyraz ve lodos rÃ¼zgarlarÄ± estikÃ§e durumlar da deÄŸiÅŸecek. Åžu an balÄ±kÃ§Ä±lar Samsun civarÄ±nda yoÄŸunlukta. Elbet balÄ±k tutuyorlardÄ±r ancak bu bilgilere gÃ¶re Samsun taraflarÄ±nda olmamalarÄ± lazÄ±m. Bilgiyle balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± birleÅŸtirmeleri ve kendilerine kota uygulamalarÄ± gerekir"



"SENEYE DE 'Ã‡Ä°NEKOP BÄ°TTÄ°' DÄ°YECEÄžÄ°Z"

"Hamsiyi hep Karadenizâ€™e Ã¶zgÃ¼ sanÄ±yoruz ama her yerde var. MÃ¼him olan kendi denizlerinizdeki tÃ¼rleri yok etmeden sÃ¼rdÃ¼rebilme sanatÄ±nÄ± bulmak. Bunun iÃ§in mÃ¼silajdan dertleniyoruz. BalÄ±ÄŸÄ±n doÄŸasÄ±na etki edecek olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸeyler olduÄŸunda, hamsiyi de hamsinin Ã¼zerinden beslenen hayvanlarÄ± da kaybediyoruz. Bilimsel Ã¶nerileri gÃ¶z ardÄ± ederek deÄŸil de tam tersi onlarÄ± dinleyerek hareket etmeliyiz. Mesela bu sene Ã§inekop yiyemedik. Acaba geÃ§en sene balÄ±k tutamamaktan dolayÄ± Ã§inekoplar bÃ¼yÃ¼yÃ¼p lÃ¼fer mi oldu yoksa daha farklÄ± bir ÅŸey mi oldu? DoÄŸayÄ± anlayÄ±p Ã§Ã¶zmek kolay deÄŸil ama etki ettiÄŸiniz zaman neler olabileceÄŸini kestirebilmek mÃ¼mkÃ¼n. BalÄ±k tezgahlarÄ±nda da kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§inekoplar gÃ¶rÃ¼yoruz, aslÄ±nda satÄ±lmasÄ± yasak. Sonra da seneye Ã§inekop bitti diyeceÄŸiz."

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BalÄ±kÃ§Ä±lardan ise 'bilinÃ§li avlanma' ve 'sÄ±caktan kaÃ§Ä±yorlar' eleÅŸtirisi iÃ§in itiraz var. TÃ¼rkiye karasularÄ±nda avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bilinÃ§li yapÄ±lmasÄ± konusunda birÃ§ok kural oluÅŸturulduÄŸunu belirten Deniz ÃœrÃ¼nleri AvcÄ±larÄ± Ãœreticileri BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Kul "Karadeniz'de hamsi gÄ±rgÄ±r ve ortasu trolÃ¼ denilen av araÃ§larÄ± ile avlanÄ±lÄ±r. BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±mÄ±z ve ilgili bakanlÄ±k ile aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karar doÄŸrultusunda Ã¶rneÄŸin gÄ±rgÄ±r tekneleri ile gÃ¼ndÃ¼z saat 9.00 ila 17.00 arasÄ± hamsi avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±yoruz" dedi.

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Hamsi fiyatlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸkenliÄŸi de yorumlayan Kul "Bir gÃ¼n bakarsÄ±nÄ±z hamsinin kasasÄ± 500 lira olur gÃ¼n gelir Ã¼rÃ¼n Ã§ok Ã§Ä±kar 100 liraya kadar dÃ¼ÅŸer. Biz balÄ±kÃ§Ä±lar olarak sabit fiyatta olmasÄ±nÄ± temenni ederiz ancak artan maliyeteler bunu mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmÄ±yor" diye konuÅŸtu.

BALIKÃ‡ILARA GÃ–RE SORUMLU KÃœRESEL ISINMA

Prof. Saydam'Ä±n aksine deniz suyunun sÄ±cak olmasÄ±nÄ±n balÄ±klarÄ±n bir araya gelmesine ve sÃ¼rÃ¼ oluÅŸturmasÄ±na engel teÅŸkil ettiÄŸini savunan Kul "Son yÄ±llarda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile birlikte hamsi de tersine gÃ¶Ã§ hareketi yapabiliyor. Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r Bulgaristan aÃ§Ä±klarÄ±ndan Ä°ÄŸneada ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda hamsi gelebiliyor ve biz bu yÄ±lda balÄ±kÃ§Ä±lar olarak gelmesini Ã¼mit ediyoruz. Sezon eskiden 7buÃ§uk ay kadar sÃ¼rerdi. KÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lan balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k politikasÄ± ile bu sÃ¼reÃ§ 5 aya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼" diye konuÅŸtu.

Son yÄ±llarda soÄŸuk zincire teknelerde Ã¶nem vermeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve eksi 40 santigrat derecede hamsiyi ÅŸoklayÄ±p, aynÄ± gÃ¼n tazeliÄŸinde sofraya sunabildiklerini belirten Kul, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda teknolojinin de geliÅŸmesiyle sofralarda hamsiyi 5-6 ay tutma imkanÄ± bulabilmeyi umduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.