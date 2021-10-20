Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

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Sezon başında 40 liradan satılan hamsinin fiyatının düşmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Balık pazarı esnafından Hamza Köksoy, denizlerdeki hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını söyledi.

10 LİRAYA DÜŞEBİLİR

Hamsi bereketi yaşandığını belirten Köksoy, "Hamsinin en güzel ve bol dönemindeyiz. Tezgahlarımız hamsiyle dolu. Fiyat 15 lira, önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. 10 liraya düşecektir. Herkesi bol bol balık yemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Yasem Eren de ucuzlayan fiyatıyla hamsiye ilgi olduğunu ifade etti.

Alışveriş yapan vatandaşlar da hamsi fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını belirtti.