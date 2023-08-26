Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları belli oldu: Türkiye’de üretim yapan markaları içerecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi. Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

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Mehmet Şimşek

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

Toplantıda, bazı il başkanları emeklilere zam yapılıp yapılmayacağı konusunu da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Deprem illeri haricinde tasarruf olacak. Deprem illeri için ne gerekiyorsa yapılacak. Bunun dışında öncelikli olmayan yatırımlar 2024’ten sonraya ertelenecek. Öncelik deprem bölgesine verilecek. Bölge en kısa sürede kalkındırılacak” diye konuştu.

KONGREDE ‘TAZELENME’ MESAJI

Yerel seçim çalışmalarının da değerlendirildiği il başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ekim’de yapılacak kongreyle ilgili önemli mesajlar verdiği belirtildi. Erdoğan, “Önümüzde 7 Ekim’de yapacağımız kongremiz var. 7 Ekim için tüm teşkilatımız heyecanlı. Tazelenme olacak, kadrolar değişecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ÜRETİMİ OLAN MARKALAR HANGİLERİ

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi. Buna göre, Xiaomi, Samsung, OPPO, TCL, REALME, OMİX, GENERAL MOBİLE, TECNO MOBİLE, POCO gibi markalara ait bazı telefonların bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

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FOSFORLU YELEK DİYALOĞU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polat’ın söz alarak, “Otoyollarda giderken arabalar köpeklere çarpıyor. Köpeklere belediye işçilerinin giydiği gibi fosforlu yelek giydirip belli olmalarını sağlayalım” dediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Acaba köpekler bunu kabul edecek mi?” diyerek espri yaptığı öğrenildi.