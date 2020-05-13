MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGeçici verginin süresi uzatıldı
GeriEkonomi Geçici verginin süresi uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 07:14,Son Güncelleme:

Geçici verginin süresi uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geçici verginin süresi uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Bu yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs günü sonuna ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 28 Mayıs günü sonuna kadar uzattı.

Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.
Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle