Fiyat ve kira artışı Türkiye ortalamasının üzerinde: Deprem bölgesinde ev sınavı sürüyor

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Yapılan araştırmaya göre, depremden etkilenen illerde konut fiyat ve kira artışı ülke ortalamasının üzerinde. Geçen yıl ve bu yılın mart ayları kıyaslandığında baz etkisine rağmen, azalan konut arzı ve yakın illere yapılan göçün, fiyat artışında en önemli etkenler olduğu görülüyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmada öne çıkan detaylar şöyle:

İŞTE DETAYLAR

-Mart ayında ülke genelinde konut fiyatları yüzde 57 arttı. Depremden etkilenen 11 ile bakıldığında 7 ilde artış bunun üzerinde. Hatay ve Kilis’te yıllık fiyat artışı yüzde 84, Elazığ’da yüzde 75 oldu. 11 ilde ortalama metrekare fiyatı 13 bin-19 bin TL, ortalama satış fiyatları 1.8-3 milyon TL bandında.

-Martta Türkiye genelinde kira artışı yüzde 61. Kirada 10 ilde yapılan incelemede 7 ilin, ülke ortalamanın çok üzerinde olduğu görülüyor. Elazığ’da yıllık kira artışı yüzde 224, Şanlıurfa’da yüzde 154, Kilis ve Osmaniye’de yüzde 144 olarak hesaplandı. 10 ilde ortalama kira bedelleri ise 9 bin 500 TL ile 14 bin TL arasında değişiyor.

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EN ÇOK ARTIŞ HANGİ İLLERDE

Peki 81 ilde en çok fiyat ve kira artışı nerelerde oldu?

-Endeksa’nın incelemesine göre martta yıllık konut fiyat artışında yüzde 113 ile Ardahan ilk sırada. Ardahan’ı yüzde 99 artışla Bayburt ve Karabük izledi. Kars yüzde 98 artışla dördüncü, yüzde 94 artışla Gümüşhane beşinci oldu. Liste; Bitlis, Artvin, Ağrı, Hakkari ve Erzincan olarak devam etti.

-TCMB tarafından açıklanan şubat ayı konut fiyat endeksine göre de, 87.7 artışla Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesi zirvede yer aldı. Onu yüzde 85.6 ile Van-Bitlis-Hakkari-Muş bölgesi ile yüzde 85.1 ile Erzurum-Erzincan-Bayburt bölgesi takip etti.

-Endeksa mart ayı verilerine göre kira artışında yüzde 272 ile Gümüşhane ilk sırada. Onu yüzde 236 ile Ağrı, yüzde 230 ile Bayburt, yüzde 224 ile Elazığ, yüzde 216 ile Siirt, yüzde 208 ile Bitlis, yüzde 206 ile Iğdır, yüzde 202 ile Artvin, yüzde 180 ile Erzincan, yüzde 169 ile Sinop izledi. Üç büyük ile bakıldığında; yıllık kira artışı İstanbul yüzde 58, Ankara’da 81, İzmir’de yüzde 84.

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-Ülke genelinde cari fiyat artışı sürse de reelde (enflasyondan arındırılmış) düşüyor. TCMB şubat verilerine göre, 4 yıl sonra ilk kez yıllık fiyat artışı enflasyonun altında kaldı. Artış yüzde 58.3 olurken, aynı dönem enflasyon yüzde 67.07’idi. Üç büyük ilde İstanbul yüzde 45.6 artışla son sırada. İzmir’de artış yüzde 57.4, Ankara’da yüzde 72.9 oldu. Endeksa’ya göre de martta İstanbul ve İzmir’de konut fiyat artışı yüzde 56, Ankara’da yüzde 70.