Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Film setinde dehşet ABDli oyuncu yönetmeni öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li oyuncu yönetmeni öldürdü#Alec Baldwin
Antwerp sonrası işler değişti Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...Antwerp sonrası işler değişti! Beşiktaş benzetmesi ve uyarı: Şansı yok...#Fenerbahçe
Fatih Terimden kritik hamleler Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu MorutanFatih Terim'den kritik hamleler! Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan#Fatih Terim
O kahkahanın sırrı ortaya çıktı Perde arkasını Erdoğan anlattıO kahkahanın sırrı ortaya çıktı! Perde arkasını Erdoğan anlattı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası Bakan Kocanın talimatıyla açığa alındı Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı#Şehit
Siyasi cinayetler soruşturması ne durumdaSiyasi cinayetler soruşturması ne durumda?#Kemal Kılıçdaroğlu
Fedden yeni karar Yasaklıyor...Fed'den yeni karar! Yasaklıyor...#Fed
Hem yemiyoruz hem de obezizHem yemiyoruz hem de obeziz!#Sağlıklı Beslenme
Tam 7 hakemin bileti kesildi Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler...Tam 7 hakemin bileti kesildi! Serdar Tatlı sonrası sıcak saatler... #MHK
Marmara için tarih verdi En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketinMarmara için tarih verdi! En yetkili isimden rahatlatan açıklama: Güvenle tüketin#Müsilaj
Mourinhoya hayatının şoku Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...Mourinho'ya hayatının şoku! Kabusu yaşadı... Asla unutamayacak...#Jose Mourinho
İşte Enver Yücelin doğduğu ev... Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdiİşte Enver Yücel'in doğduğu ev... 'Dünyaya örnek olmak çocukluk hayalimdi'#BAU Global Başkanı Enver Yücel
Nilsu Berfin Aktaş ‘yürek hoplattı’ Nilsu Berfin Aktaş ‘yürek hoplattı’#Nilsu Berfin Aktaş
Dünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiyeden SİHA alacakDünya sıraya girdi... Bir ülke daha Türkiye'den SİHA alacak#Kırgızistan
Bilgeden 22 yaş küçük sevgilisi Daren ile mutluluk pozuBilge'den 22 yaş küçük sevgilisi Daren ile mutluluk pozu#Bilge Öztürk
HABERLEREkonomi Haberleri

Fed'den yeni karar! Yasaklıyor...

#Fed#Hisse#ABD
Fedden yeni karar Yasaklıyor...

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası yapıcılarının ve üst düzey personelinin bireysel hisse senedi alımlarını yasaklayarak yatırım faaliyetlerine kısıtlama getirileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Fed'den yapılan açıklamada, kapsamlı bir incelemenin ardından bireysel menkul kıymet alımını yasaklayacak, aktif ticareti kısıtlayacak ve kamuya açıklamayı artıracak bir dizi yeni kuralın getirildiği belirtildi.

Üst düzey Fed yetkililerinin, yatırım fonları gibi yatırım araçlarını satın almalarının sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, politika yapıcıların ve üst düzey personelin bireysel hisse senedi alımlarının, bireysel tahvillere, doğrudan veya dolaylı olarak ajans menkul kıymetlerine veya türev ürünlere yatırım yapmalarının yasaklanacağı kaydedildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FED faiz toplantısı için geri sayım

İlgili Haber:FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı için geri sayım

EN AZ BİR YIL ELLERİNDE TUTACAKLAR

Açıklamada, yatırım kararlarının zamanlamasında herhangi bir çıkar çatışmasına karşı, politika yapıcıların ve üst düzey personelin genel olarak menkul kıymet alım ve satımları için 45 gün önceden bildirimde bulunmaları, menkul kıymet alım ve satımları için önceden onay almaları ve yatırımları en az bir yıl süreyle elinde tutmalarının gerekeceği bildirildi.

Bölgesel Fed başkanlarının finansal işlemlerini 30 gün içinde kamuya açıklamalarının gerekeceğine dikkat çekilen açıklamada, yeni kısıtlamaların gelecek aylarda uygun Fed kurallarına ve politikalarına dahil edileceği aktarıldı.

Haberin Devamı

Fed'in yeni kurallarının, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren’ın tartışmalı hisse senedi işlemlerinin ardından aldıkları emeklilik kararlarından sonra gelmesi dikkati çekti.

İlgili Haberler:

Hem yemiyoruz hem de obeziz!‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Hisse#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

‘Müsilaj engel değil, güvenle balık tüketin’

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlunun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Sinan Akçıl, Emel Müftüoğlu'nun otomobili ile motokuryeye çarpmıştı... 17 yıllık davada karar verildi

Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...

Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi Dünyada bir ilk olacak...

Teknoloji milyarderinin çılgın projesi! Dünyada bir ilk olacak...