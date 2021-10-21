FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı için geri sayım

Fed faiz toplantısı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) belirli tarihlerde toplantı yapıyor ve toplantıların ardından da faiz kararını açıklıyor. Son toplantısını eylül ayında gerçekleştirdi. Yeni Fed faiz toplantısı ise kasım ayında düzenlenecek. Yılın son görüşmesi ise aralık ayında yapılacak.