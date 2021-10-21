FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı için geri sayım
FED faiz kararı toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), son yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı duyurmuştu. Peki, yeni FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?
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Fed faiz toplantısı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) belirli tarihlerde toplantı yapıyor ve toplantıların ardından da faiz kararını açıklıyor. Son toplantısını eylül ayında gerçekleştirdi. Yeni Fed faiz toplantısı ise kasım ayında düzenlenecek. Yılın son görüşmesi ise aralık ayında yapılacak.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki kasım ayından sonraki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
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SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.