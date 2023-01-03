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EYT'liler kıdem tazminatını nasıl alacak? Uzman isim yorumladı

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#EYT#Kıdem Tazminatı#Maaş
EYTliler kıdem tazminatını nasıl alacak Uzman isim yorumladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 11:45

2 milyon 250 bin EYT'liyi ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oluyor. EYT'lilerin kıdem tazminatını nasıl alacağına yönelik uzmanlar da görüşlerini beyan ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz 10 yıl çalışan ve brütü 15 bin lira olan bir işçinin 150 bin lira kıdem tazminatını hak edeceğini söyledi.

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Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren düzenleme kısa süre sonra resmen hayata geçecek. Bu düzenleme ile birlikte birçok kişi emekliye ayrılacak. Emekliye ayrılacak olanlar ise en çok kıdem tazminatlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

CNN Türk ekranlarında konuşan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, 15 bin lira brüt ücreti olan bir işçinin 10 yıl boyunca çalışmış olması halinde 150 bin lira kıdem tazminatını hak ettiğini söyledi.

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EYT'lilere yönelik kıdem tazminatına ilişkin gelişmeleri Yılmaz şöyle yorumladı:

EYT'liler emekli olursa kıdem tazminatını hak ediyor. 2022 senesinde en dip taban ve tavan fiyat var. 2022'de taban 6471 lira, tavan da 15 bin 371 liraydı. 2023 yılında asgari brüt ücret 10 bin lira olduğu için taban 10 bin lira oldu. Tavan da tahmini 18 bin olacak.

Çalışılan yıl+brüt maaş üzerinden değerlendirilir. 10 yıllık personel var 15 bin brütü varsa 150 bin lira. Ama bununla ilgili eklenti dediğimiz yan ödemeler var. İkramiye, temettü, devamlı ödenen prim, kasa tazminatı, unvan ya da imza, yemek, gıda, yakacak, çocuk, yıllık izin harcı, eğitim yardımı. Giydirilmiş ücreti temsil edecek.

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Kıdem tazminatını işveren veriyor. Kıdem tazminatı devlet güvencesinde. Devlet tarafından işverenlere gelen KGF üzerinden işverenlerle yapılacak sözleşmede bu paralar ödenecek.

Kıdem tazminatı işveren sorumluluğundadır. İşçi emeklilikte çıkışını almak zorundadır. Eğer isterse aynı iş yerinde çalışabilir. O zaman da sosyal güvenlik destek primi yatacak. Anlaşmaya bağlı bu. İşveren bankaya gidip KGF başvurusu yapacak. Kıdem tazminatları işçinin hesabına yatacak. Art niyetli olup da işveren bu parayı işçiye vermez diye hesaba yatması zarureti gelecek.

SGDP açılımı, çalışma hayatında emekli olup o iş yerinde çalışılırsa SGDP kesintisi yapılıyor. Yüzde 7,5 işçiden 24,5 işverenden, yüzde 5 teşvik müjdesini bakan verdi.

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