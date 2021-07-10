Son dakika haberler... ‘Evim’ görünümlü saadet zinciri!

BDDK, geçen hafta, faizsiz ev veya otomobil edindiren 21 firmanın tasfiye sürecine alındığını açıkladı. Listede, Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ de yer aldı. Kayıtlara göre, 15 milyon lira sermayeli şirket 28 Ekim 2020’de kuruldu. Çeşitli illerde 31 şubesi bulunan Gerçek Evim’in yönetimine önceki gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı.

Atanan memurlar, şirketin varlığına görepara yatıran kişilere ödeme yapacak. Tasfiye sürecine başlanan Gerçek Evim ile ilgili detaylar ise dikkat çekici. Anılan şirket, Hürriyet’in iki yıl önce “Kaz gibi yoldular” başlığı ile gündeme getirdiği ve saadet zinciri yöntemi ile işleyen SAS Holding’e bağlı.

13 BİNİ AŞKIN KİŞİ PARA YATIRDI

Para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu. SAS Holding’e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

KREDİ ÇEKTİ SİSTEME GİRDİ

Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. Amaç daha fazla kazanmaktı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul’da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021’de almaya başladı. 45 bin liralık ilk ‘yatırımı’ bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.’nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.’nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.

SIRA BEKLEDİM

Sisteme para yatıranlara ilişkin ulaşılan bilgiler ise çok çarpıcı. Yüklü miktarda para yatıran ancak adının yazılmasını istemeyen bir kaynak şunları anlattı: “Şirketin Ataşehir’deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var...” Bir dönem, Galatasaray’da top koşturan M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri. Avukat Cesim Parlak, bir çok mağdurun kendisine ulaştığını “Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var” sözleri ile anlattı.

MARKETTE REYONCUYDU FERRARI ALDI

DİĞER tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi SAS Holding’de de kurucu isimlerin yanı sıra yönetim kademesinde bulunan isimler en çok kazananlar oldu. Ulaşılan bilgilere göre, 7 isim, binlerce kişinin sisteme para yatırmasını sağladı. Bu kişiler “milyonerler grubu” olarak anılıyor. Aylık kazançları 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K.’den oluşan ekibin, her biri 1 milyon lira değerinde olan lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen ay, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.

KOÇAN’I ÖLDÜRÜP PARAYI ALDILAR

SAS Holding geçen ay, gün ortasında işlenen cinayet ve intihar ile bir kez daha gündeme geldi. Holding yöneticisi Sibel Koçan’ın arabasındaki 10 milyon lirayı almak isteyen silahli kişiler Koçan’ı öldürdükten sonra çantadaki 3,5 milyon lira ile kaçtı. Cinayeti duyan Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın ise Ataşehir’de kaldığı binadan atlayarak yaşamına son verdi. Sibel Koçan’ı adım adım takip eden kişilerin, sisteme para yatıran bir ekip olduğu öğrenildi. Cinayet sonrası yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklanmıştı.

PARA YATIRDIKLARI BİNADA KİMSE YOK

HOLDİNG’e para yatıran binlerce kişi ortada kalmış durumda. Cinayetin işlendiği binaya dün gidenler “Cenaze nedeni ile kapalıyız” yazısı ile karşılaştı. Sisteme para yatıran kişilerin önemli bir bölümü İstanbul’da bulunurken, farklı illerde yaşayan çok sayıda kişi de var. Yatırımcılar, çeşitli illerde savcılıklara suç duyurularında bulunurken, İstanbul’da da kalabalık bir grubun hafta başında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunma hazırlığında olduğu öğrenildi.

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