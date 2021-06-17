Gasp olayından sonra ablasını aramış: Sibel gitti, ben de gidiyorum

Süleyman Aydın’ın son telefon konuşmasını ablasıyla yaptığı ortaya çıktı. Aydın’ın ablası görüşmeyi, “Sesi çok kötüydü. ‘Sibel gitti, ben de onun yanına gidiyorum’ dedi” diye anlattı.



PARA REZİDANSTAYMIŞ

Öte yandan Sibel Koçan’ın çantasındaki parayı bankadan değil, eski eşinin intihar ettiği rezidanstan alarak şirkete geldiği tespit edildi. Sibel Koçan ile Süleyman Aydın’ın aynı rezidansta farklı dairelerde yaşadıkları belirtildi.

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