Gasp olayından sonra ablasını aramış: Sibel gitti, ben de gidiyorum
SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan (40), önceki gün içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı İstanbul Ataşehir’de bulunan şirkete getirdiği sırada gaspçıların saldırısına uğramıştı. Çantayı alan kar maskeli gaspçılar Sibel Koçan’ı başından vurarak öldürmüşlerdi. Sibel Koçan’ın holding ortağı olan eski eşi Süleyman Aydın da, olaydan birkaç saat sonra Ataşehir’de kaldığı rezidansın 32. katından atlayarak intihar etmişti.
Süleyman Aydın’ın son telefon konuşmasını ablasıyla yaptığı ortaya çıktı. Aydın’ın ablası görüşmeyi, “Sesi çok kötüydü. ‘Sibel gitti, ben de onun yanına gidiyorum’ dedi” diye anlattı.
PARA REZİDANSTAYMIŞ
Öte yandan Sibel Koçan’ın çantasındaki parayı bankadan değil, eski eşinin intihar ettiği rezidanstan alarak şirkete geldiği tespit edildi. Sibel Koçan ile Süleyman Aydın’ın aynı rezidansta farklı dairelerde yaşadıkları belirtildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara