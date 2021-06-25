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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ataşehir’deki soygun ve cinayete 7 tutuklama daha

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Ataşehir’deki soygun ve cinayete 7 tutuklama daha

Ataşehir'de, SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan’ın öldürüldüğü ve 3 milyon 300 bin liranın gasp edildiği olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. Savcılık, B.Ş., A.V. ve Z.O.’yu, “Silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından, B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş.’yi ise “Suçluyu kayırma” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, 7 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan E.V. de cezaevine gönderilmişti.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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