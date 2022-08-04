Et ve Süt Kurumu açıkladı! Kuzu etinde yüzde 25 indirim

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Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.
Türkiye'nin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.
Hem üretici hem tüketici kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlara uygun fiyattan ulaştırılacak.
ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.
YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİM
Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.
ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre,
Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.
Et ve Süt Kurumunun indirimli koyun kuzu eti satış fiyatları:
ÜRÜN
FİYAT(TL)
İNDİRİMLİ
FİYAT(TL)
GÖVDE KUZU
129,75
98,00
KUZU ÇATAL BUT
144
109,00
KUZU KOL
134
101,00
KUZU PİRZOLA
181,50
137,00
KUZU GERDAN
114,50
86,00
KUZU GÜVEÇ (KABURGA)
112,75
85,00
GÖVDE TOKLU
122
92,00
TOKLU BUT
135,75
102,00
TOKLU KOL
124,25
94,00
TOKLU PİRZOLA
171,00
129,00
TOKLU GERDAN
112,75
85,00
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)
107,25
81,00
GÖVDE KOYUN
98,00
74,00
KOYUN BUT
109,00
82,00
KOYUN KOL
100,00
75,00
KOYUN PİRZOLA
129,75
98,00
KOYUN GERDAN
91,00
68,00
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)
88,75
67,00