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Et ve Süt Kurumu açıkladı! Kuzu etinde yüzde 25 indirim

Güncelleme: 1 saat önce

#Et Süt Kurumu#Kuzu Eti#Fiyat

Et ve Süt Kurumu tarafından satılan kuzu etlerinde yüzde 25 indirimin bugünden itibaren geçerli olacak.

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Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. 

Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Türkiye'nin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak.

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Hem üretici hem tüketici kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlara uygun fiyattan ulaştırılacak.

ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

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YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİM

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre,

Gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, Kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

Et ve Süt Kurumunun indirimli koyun kuzu eti satış fiyatları:


ÜRÜN

 FİYAT(TL)

İNDİRİMLİ

FİYAT(TL)

GÖVDE KUZU

129,75

98,00

KUZU ÇATAL BUT

144

109,00

KUZU KOL

134

101,00

KUZU PİRZOLA

181,50

137,00

KUZU GERDAN

114,50

86,00

KUZU GÜVEÇ (KABURGA)

112,75

85,00

GÖVDE TOKLU

122

92,00

TOKLU BUT

135,75

102,00

TOKLU KOL

124,25

94,00

TOKLU PİRZOLA

171,00

129,00

TOKLU GERDAN

112,75

85,00

TOKLU GÜVEÇ (KABURGA)

107,25

81,00

GÖVDE KOYUN

98,00

74,00

KOYUN BUT

109,00

82,00

KOYUN KOL

100,00

75,00

KOYUN PİRZOLA

129,75

98,00

KOYUN GERDAN

91,00

68,00

KOYUN GÜVEÇ (KABURGA)

88,75

67,00

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#Et Süt Kurumu#Kuzu Eti#Fiyat

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