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Elektrik ve elektronik sektörünün devleri ödüllendirildi

#Elektrik#Elektronik#Ödül
Elektrik ve elektronik sektörünün devleri ödüllendirildi

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Güven Uçkan "En çok ihracat gerçekleştiren 3 şirketimiz 2021 yılında sektör ihracatımızın yüzde 36’sını, birliğimiz tarafından her yıl hazırlanan ve bu yıl 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren onur listemizdeki 142 şirketimiz, aktif üye sayımızın yüzde 2’sini temsil etmesine karşılık sektör ihracatımızın yüzde 76’sını gerçekleştirdi" dedi.

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5 farklı kategoride toplam 15 ödülün verildiği gecede konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “2021 yılını 225,4 milyon dolarlık ihracatla kapadık. Rekorların üzerine rekorlar kırmaya devam ettik. Ocak ayında 17,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, pandemi sonrası dönemde önemli bir tedarikçi haline gelmeye başladı. Çoğu sektörde ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün ihracatımız artmaya devam ediyor. Amerika’ya olan ihracatımızı hem genel olarak hem de elektrik ve elektronik ürünleri olarak artırdık. Bunların hepsi sizin başarınız. İhracatçılarımızı yalnız bırakmak istemiyoruz. Onlar için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Projelerini, alım heyetlerini, fuarlarını destekliyoruz. Eksikliklerimiz varsa da hep beraber gidereceğiz. İhracatçılarımız zor zamanlarda bile nasıl çalıştıklarını gösterdiler. Bunlar çok büyük bir başarı. Bu başarımız 2022’de de devam edecek. Ar-Ge ve patent sayısı çok önemli. Bunlar üzerinde çalışmamız lazım. İhracata katkıda bulunan tüm firmaları kutluyorum” dedi.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACATTA GİDİLECEK YOLUMUZ VAR"

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Güven Uçkan, birlik olarak beyaz eşya, elektronik, kablo ve elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları alt sektörlerini temsil ettiklerini belirterek, "En çok ihracat gerçekleştiren 3 şirketimiz 2021 yılında sektör ihracatımızın yüzde 36’sını, birliğimiz tarafından her yıl hazırlanan ve bu yıl 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren onur listemizdeki 142 şirketimiz, aktif üye sayımızın yüzde 2’sini temsil etmesine karşılık sektör ihracatımızın yüzde 76’sını gerçekleştirdi. İhracatımızın büyük çoğunluğu AB’ye olmakla beraber, AB ithalatı içindeki payımıza bakıldığında payımızın çok küçük olduğu, hiçbir sektörümüzün vazgeçilmez olmadığı ve daha gidilecek çok yol olduğu net olarak görülüyor. İhracata yönelik devlet desteklerini verimli ve sonuca etki edecek oranlarda kullanabilmeliyiz. Mevcut durumda, desteklerin çok fazla başlık altında ve farklı kurumlar tarafından koordine edilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımını engelliyor. Belli ekonomik büyüklüğe ve güvenceye sahip kurumsal firmaların bürokrasiye boğulmadan üretim ve ihracat yapabileceği bir alt yapı sağlanmalı diye düşünüyoruz. Geleneksel ve orta teknoloji ürünlerin daha katma değerli ürünlere dönüşmesi markalaşma ile sağlanırken, yüksek teknoloji ürünlerinin sadece yüzde 3 olan ihracat payının artırılması için yüksek teknoloji desteğin düzenlenerek tekrar uygulamaya konulmasını arzu ediyoruz” dedi.

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#Elektrik#Elektronik#Ödül

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