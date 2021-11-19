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ECB Başkanı'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

#Avrupa Merkez Bankası#Christine Lagarde#Kersel Ekonomi
ECB Başkanından faiz ve enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro bölgesinde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, “Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil.” dedi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt’da düzenlenen “2021 Avrupa Bankacılık Kongresi”nde çevrimiçi yaptığı konuşmada, Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ECB’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "acil durumun" sona ermesinden sonra bile ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini anlatan Lagarde, enflasyondaki mevcut artışa rağmen, önümüzdeki yıl faiz oranlarında artış olmayacağının sinyalini verdi.

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"KOŞULLARIN GELECEK YIL OLUŞMASI ÇOK DÜŞÜK OLASILIK"

Lagarde, “Yakın zamanda açıkladığım gibi, faiz oranının yükseltilmesine ilişkin koşulların, gelecek yıl oluşması çok düşük bir olasılık.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomideki toparlanmayı engelleyebileceği ve hane halkının gelirlerini olumsuz etkileyeceği için parasal sıkılaşma için acele etmemek gerektiğini dile getiren Lagarde, “Bu durumda, daha sıkı para politikası, sadece ekonomi üzerindeki daraltıcı etkiyi şiddetlendirecektir.” dedi.

Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun bu yıl sonuna kadar artabileceğini dile getirerek, bölgede enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını anlattı.

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"MEVCUT ENFLASYONA DEĞİL ORTA VADEYE ODAKLANIYORUZ"

Enflasyonun Kovid-19 salgınının oluşturduğu istisnai koşullar tarafından yukarı yönlü itildiğini anlatan Lagarde, enflasyonun niteliğinin yakın vadede ekonomik toparlanma hızını yavaşlatabileceğini belirtti.

Lagarde, “ECB stratejisinin üç temel unsurundan birincisine sadık kalarak, mevcut enflasyona değil orta vadeye odaklanıyoruz. Bunun nedeni, para politikasının ekonomiyi gecikmeli olarak etkilemesidir. Dolayısıyla, bugün olduğu gibi, enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil. Sıkıştırma, şok etkisi geçene kadar ekonomiyi etkilemeyecektir.” ifadesini kullandı.

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ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

ECB Başkanı Lagarde, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı sona erdikten sonra bile varlık alımlarının uygun şekilde ayarlanması da dahil olmak üzere para politikası için, toparlanmayı ve enflasyonun yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir şekilde geri dönüşünü desteklemek yine de önemli olacaktır. Bu konuda niyetimizi aralık ayında açıklayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ECB, Kovid-19 salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020’de 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Bankanın PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022 yılının mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

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Uzmanlar, PEPP'nin sona ermesinden sonra ECB’nin ekonomik teşviklerinin aniden durmayacağını ve bankanın varlık alım programını mümkün olan en yumuşak geçişi sağlayacağını tahmin ediyor.
ECB Yönetim Konseyi, 16 Aralık'taki toplantısında tahvil alım programlarının geleceğine ilişkin karar verecek.

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#Avrupa Merkez Bankası#Christine Lagarde#Kersel Ekonomi

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