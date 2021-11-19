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Son dakika: Mersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haber

#Müslüme Yağal#Mersin#Kayıp

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin 10 gündür kayıp olarak aranan kızları Müslüme Yağal'ın (3), kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, cansız bedeni bulundu.

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Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

Müslüme Yağalın cansız bedeni bulunduMüslüme Yağal'ın cansız bedeni bulunduHaberin Tüm Görselleri

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

7 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp olarak aranan Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

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Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

Son dakika: Mersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haber

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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