Son dakika... Kripto paralar ayı piyasasına girdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Derbi öncesi kabus Altaydan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... Kahraman olabilirDerbi öncesi kabus! Altay'dan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... "Kahraman olabilir"#Galatasaray
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Siyaset dünyasını yasa boğan ölümSiyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Kripto paralar ayı piyasasına girdi!

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Kripto paralar ayı piyasasına girdi

Kripto para birimlerini sert değer kayıplarıyla karşılaşmaya başladı. Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş Ethereum'un 4 bin doların altına gerilemesiyle devam etti.

Haberin Devamı

Kripto para piyasalarındaki Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası Kasım ayında devam etmedi. Ekim ayında her geçen gün rekorlara sahne olan kripto paralar Kasım ayında serbest düşüş göstermeye başladı. Düşüşte, 2014 yılında batan kripto para borsası Mt. Gox'un Bitcoin sahiplerine Bitcoin'leri iade edeceği ve 2022 yılında iade edilen Bitcoin'lerin satışa konu edilebileceği beklentisi iddiası da etkili oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 69 bin dolar olan tarihi yüksek noktasından 55 bin dolara kadar geriledi. Kısa sürede 14 bin dolar eriyip yüzde 20 civarında değer kaybeden Bitcoin ayı piyasasına girdi.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktıKoronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

Güne 58 bin 3 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 55 bin 610 dolar, en yüksek de 58 bin 237 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla Bitcoin yüzde 3'e yakın kayıpla 56 bin 353 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM 4 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Haberin Devamı

Kripto para dünyasının en güçlü ikinci aktörü olan Ethereum da düşüşünü sürdürüyor. Ethereum 4865 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı ancak bu seviyede fazla kalamadı.

Kar realizasyonu olarak da değerlendirilen bu düşüşler neticesinde Ethereum bugün 3959 dolara kadar geriledi. Gün içinde en düşük 3959 dolar, en yüksek de 4104 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla 4055 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın

Türkiye’ye yaptırım, Amerika’ya serbestTürkiye’ye yaptırım, Amerika’ya serbestHaberi Görüntüle

KÖPEK COİNLERİ KAYBA YÖNELDİ

Shiba Inu ve Dogecoin ise düşüş grafiği sergiliyor. Dogecoin saat 08:11 itibarıyla yüzde 1.5 düşüşle 0.22 dolar, Shiba Inu ise yüzde 2 kayıpla 0.00004287 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

KRİPTO PARALARA BIDEN DARBESİ

Biden’ın imzaladığı altyapı paketi ile kripto paralarda düşüş meydana gelmişti. Geleneksel piyasalarda işlem yapan broker’lara benzer şekilde, kripto para piyasalarında işlem yapanlara da vergi raporlama şartı getirilecek. Ayrıca, kripto para piyasalarının yanında ‘madenci’ gibi toplulukları da kapsaması bekleniyor. Bundan sonraki adımda IRS’in (Amerikan Gelir İdaresi) yasada yer alan maddeleri nasıl yorumlayacağı takip edilecek.

Gözden Kaçmasın

Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleriHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19