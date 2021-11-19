Yerli turist için erken rezervasyon fırsatları başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
36 kişiye mezar olmuştu Mahkemede ortalık karıştı36 kişiye mezar olmuştu! Mahkemede ortalık karıştı#İzmir Depremi
Tatil planı yapanlara önemli hatırlatma: Erken değil, tam zamanıTatil planı yapanlara önemli hatırlatma: Erken değil, tam zamanı#Turizm
Tüm gözler İsraile çevrildi Mossadda depremTüm gözler İsrail'e çevrildi! Mossad'da deprem#İsrail
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Akılalmaz Kovid vurgunu Çocuklarını bırakıp kaçtılar…Akılalmaz Kovid vurgunu! Çocuklarını bırakıp kaçtılar…#ABD
Ayıyla güreşti, hastanelik oldu Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görünAyıyla güreşti, hastanelik oldu! Sözleri şaşkına çevirdi: Bir de ayıyı görün#Ayı
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
Kim Kardashiana 13 yaş genç sevgiliKim Kardashian'a 13 yaş genç sevgili#Kim Kardashian
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür dilediTanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi#Hülya Avşar
HABERLEREkonomi Haberleri

Yerli turist için erken rezervasyon fırsatları başladı

#Turizm#Yerli Turist#Erken Rezervasyon
Yerli turist için erken rezervasyon fırsatları başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yerli turistin uygun koşullarda tatil yapabilmesi için erken rezervasyon imkanlarından faydalanması gerektiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 2022 Erken Rezervasyon Kampanyası Toplantısında, hem vatandaşın uygun koşullarda tatil yapabilmesi hem de sektörün önünü görebilmesi için erken rezervasyonun önemli olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki yıldır zor bir dönemden geçtiğine değinen Bağlıkaya, aşılanmanın artmasıyla normalleşmeye doğru adımlar atıldığını dile getirdi.

Gözden Kaçmasın

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdiHaberi görüntüle

Bağlıkaya, gelecek yıldan daha umutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2022'nin yurt dışı turizmi açısından daha iyi bir yıl olacağını göz önüne alırsak, vatandaşın istediği yerde istediği tarihte uygun fiyata tatil yapabilmesi ancak erken rezervasyonla mümkün. Maalesef yıllardır yerli turistlerin tatile yabancılardan daha fazla ödediğine dair bir algısı var. Bu aslında yabancı tur operatörlerinin çok önceden ve hacimli garanti ödemeleri yapmalarından kaynaklanıyor. Uygun ödeme ve iptal koşulları getirildiği için yerli misafir de bu imkandan yararlanabiliyor."

Gözden Kaçmasın

Zirveden yüzde 20 düştü Kripto paralar ayı piyasasına mı giriyorZirveden yüzde 20 düştü! Kripto paralar ayı piyasasına mı giriyor?Haberi görüntüle

"ACENTELERİMİZ ÇOK SAYIDA SEÇENEK SUNUYOR"

Haberin Devamı

Yurt dışından gelecek yüksek talebin sezonda uygun fiyatta tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, bu dönemin tatil rezervasyonu için erken değil, tam zamanı olduğunu bildirdi.

Bugün sektör paydaşlarının uygun koşullarda tatil paketlerini açıklayacaklarına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Acentelerimiz sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda ülkemizin her bir köşesini kapsayacak şekilde kültür turları başta olmak üzere diğer turizm çeşitleri için de çok sayıda seçenek sunuyor. TÜRSAB olarak her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın hakkı olan ihtiyacı olan tatili uygun koşullarda ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlamanın yanında turizmi 4 mevsime ve 12 aya yaymaktır. Seyahat acenteleri bölgesel kalkınma, turizmin 12 aya yayılması ve ülke ekonomisine katkı için çalışmaktadır."

Gözden Kaçmasın

Mersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haberMersin’de kayıp Müslüme Yağal’dan acı haberHaberi görüntüle

TUR OPERATÖRLERİNDEN "KAMPANYALARI DEĞERLENDİRİN" ÖNERİSİ

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türk turizminin gelecek yıldan itibaren büyümeye devam edeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Narin, yatırımların teminatının seyahat acenteleri ile tur operatörleri olduğunu, bunlarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkanı ve Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da sezon öncesi böyle bir kongrenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Gözden Kaçmasın

Rıza Bey Apartmanı davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildi'Rıza Bey Apartmanı' davasında kavga çıktı, duruşmaya ara verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Turizm#Yerli Turist#Erken Rezervasyon

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19