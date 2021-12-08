e-Devlet'te birçok yeni hizmet... Milyonları ilgilendiriyor

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Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)

-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

-Görev Yeri Belgesi Sorgulama

-Görev Yeri Belgesi Doğrulama

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama

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TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Abonelik Borcu Sorgulama

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama

-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)