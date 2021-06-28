Dünyanın en büyük kripto dolandırıcılığında flaş gelişme!

Güney Afrika merkezli kripto para platformu Africrypt sahibi 2 kardeş geçtiğimiz günlerde yatırımcıların fonlarıyla satın alınan 4 milyar dolara yakın Bitcoin ile ortadan kaybolmuştu. 2 kardeş konuyla ilgili açıklama yaptı.

2 KARDEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

BBC’den gelen sorulara yanıt veren kardeşler, şirketlerinin bir hack saldırısının kurbanı olduğu konusunda ısrar ederken, medyanın kayıp Bitcoin’in (BTC) değerini olduğundan fazlaymış gibi gösteriyor olabileceğini de iddia etti.

Açıklamalarına göre yöneticilerden Cajees’i temsil eden Avukat John Oosthuizen, müvekkili aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi. Avukat, Cajees’in müvekkilinin yetkililerden gelecek herhangi bir soruşturmada işbirliği yapacağını söyledi.

2019'DA KURULMUŞTU

Africrypt, Ameer Cajee ve küçük kardeşi Raees Cajee tarafından 2019 yılında kuruldu. 2 kardeş uygulamayı kurduktan sonra bölgede popüler hale geldiler. Ardından küçük bir büro açan 2 kardeş, kripto para vurgununa imza attılar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO VURGUNU

Tarihin en büyük kripto para vurgunu olarak lanse edilen bu dolandırıcılıkta 69 bin Bitcoin çalındı. Bitcoin 30 bin dolarken bile toplam rakam 2 milyar doların üzerine çıkıyor.

Dolandırıcılık kapsamında mağduriyetler nisan sonu mayış başı başlıyor. Sonrasında ise bir daha haber alınamıyor. İlk mağduriyetler yaşanırken 2 kardeşin cebine koyduğu miktar neredeyse 4 milyar doların üstünde bir rakam.

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