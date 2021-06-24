Dünyanın en büyük kripto vurgunu! 69 bin Bitcoin'le ortadan kayboldular

Kripto para borsalarına bir dolandırıcılık daha eklendi. Güney Afrikalı kripto para borsası Africrypt'in sahipleri üyelerini dolandırıp ortadan kayboldular.

2019'DA KURULMUŞTU

Africrypt, Ameer Cajee ve küçük kardeşi Raees Cajee tarafından 2019 yılında kuruldu. 2 kardeş uygulamayı kurduktan sonra bölgede popüler hale geldiler. Ardından küçük bir büro açan 2 kardeş, kripto para vurgununa imza attılar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO VURGUNU

Tarihin en büyük kripto para vurgunu olarak lanse edilen bu dolandırıcılıkta 69 bin Bitcoin çalındı. Bitcoin 30 bin dolarken bile toplam rakam 2 milyar doların üzerine çıkıyor.

Dolandırıcılık kapsamında mağduriyetler nisan sonu mayış başı başlıyor. Sonrasında ise bir daha haber alınamıyor. İlk mağduriyetler yaşanırken 2 kardeşin cebine koyduğu miktar neredeyse 4 milyar doların üstünde bir rakam.

ÖNCE İLETİŞİM KURMUŞLAR

Africrypt yöneticisi “Amir Keiji ve kardeşi Race Keiji” kullanıcı fonları ile ortadan kayboldu. Yöneticiler bu fonları Blockchain’de Bitcoin kullanarak bir havuzda topladılar. Bitcoin'in en yüksek seviyesinde meydana gelen olayda kardeşlerin mağdur yatırımcılarla iletişime geçerek onları ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Siber saldırıya uğradıklarını ileri sürülürken, 2 kardeş mağdurlara polise gidilmesi durumunda bilgisayar korsanlarının çalınan Bitcoin'leri vermeyecekleri konusunda yalanlar uydurdukları da ortaya çıktı. Yetkililer konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtiyor.

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