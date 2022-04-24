'Lüks' ikinci el! Dünyada başlayan akım Türkiye'de de hızla yayılıyor

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Yükselen fiyatlar, Covid-19 nedeniyle yaşanan belirsizlikler ve çevre duyarlılığı tüm dünyada tüketicilerin lüks markalara algısını her geçen gün değiştiriyor. Lüks tüketim söz konusu olduğunda en büyük pazarlardan biri olan Çin’de özellikle son dönemde, ikinci el lüks satışları hızla yayılıyor. Türkiye’de ikinci el lüks ürünlere olan talep de son yıllarda hızla artarken; bu artışın her geçen yıl devam etmesi bekleniyor. İkinci el ürünler çok uzun yıllardır hayatımızda olsa da konu lüks ürünlere geldiğinde tüketici tercihlerinin son dönemde değiştiğini görüyoruz. Sadece ekonomik gerekçelerle değil; çevre duyarlılığı ve bilinçli tüketim gibi nedenlerle özellikle Z kuşağı, lüks ürünlere bakışı oldukça değiştirdi.



Z KUŞAĞI ETKİSİ



İkinci el lüks moda platformu Original Seconds’ın Kurucusu Sinem Gürkaynak’a göre, ikinci el ürün almak artık çok daha ‘havalı’ görülüyor. “18 yıldır bu işi yapıyoruz, son 3 yıldır Z kuşağının harcama alışkanlıklarıyla birlikte ikinci el bambaşka bir hale geldi” diyen Gürkaynak, “İnsanlar önceden ikinci el ürün aldığını söylemiyordu. Artık ikinci el lüks ürünlere mesafeli yaklaşan ayıplanıyor” yorumunu yaptı. Artan taleple ciroda yüzde 350 artış yakaladıklarını belirten Gürkaynak, yıl sonunda da iki katı büyüme beklediklerini söyledi. Gürkaynak’a göre dünyada ikinci el lüks ürün satan internet sitelerine yatırımlar da yükselişe geçti ve beş yıl önce kimsenin yatırım yapmak için yaklaşmadığı siteler artık milyonlarca dolar yatırım almaya başladı.

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TALEP DEVAM EDECEK



Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı İzze Stamati de ikinci el satışların yükseleceğine inandığını söyledi. Lüks markalara sahip olan tüketicilerin yeni bir ürün almadan mevcut ürünü satmaya sıcak bakmayabileceğini de ekleyen Stamati sözlerini şöyle sürdürdü: “Lüks ürünlere olan talebin önümüzdeki dönemde düşeceğini sanmıyorum. Rus pazarında savaş nedeniyle sıkıntı olsa da Avrupa’da talepte bir azalma yok. Pandemiden sonra kaybedilen pazarlar da toplanacaktır. İkinci el her zaman gündemdeydi. E-ticaretle birlikte tekrar ivme kazandı.”





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BAIN&CO tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2021’de Çin’de lüks ürün satışları yüzde 36 artışla 471 milyar yuan’a (74 milyar dolar) ulaştı. Ancak Çin’deki genç tüketiciler, kullanılmış lüks ürünleri satın alma fikrine karşı daha az direnç göstererek, değişimi hızlandırıyor. Lüks tüketimi adeta takıntı haline getiren Çin’de, son karantinayla birlikte oldukça ilginç bir yöntem de gelişti. Şangay’da karantinada kalanlar, sağlık çalışanlarının test kitlerini alması için kapıya geldiklerinde onları, kapılarına asılı Prada, Louis Vuitton, ve Hermes gibi lüks markaların kağıt çantalarıyla karşılıyor. Sağlık çalışanları da bu torbaların içinden test kitlerini topluyor.

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MARKALARIN DEĞERİ GERİLEDİ

Dünyanın en değerli 50 lüks ve premium markasının toplam değeri 2020’de 227,1 milyar dolarken; 2021’de 219,5 milyar dolara geriledi. 30 markayla toplam marka değerinin yüzde 62’sini oluşturan giyim sektörü ise pandemi nedeniyle en çok zarar gören sektörlerden biri oldu.