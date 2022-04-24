İstikamet Haliç... Pandemiyle patlayan trend: Kürek

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Kulübe ilk kez gelen öğrencilere önce işleyiş ve kurallar anlatılıyor. 'Hangi tekne tipleri vardır, kürek nasıl tutulur?' gibi bilgilerin yanında güvenlik önlemleri de peşi sıra anlatılıyor. Tüm bunların ardından da iş uygulamaya geliyor ve kendinizi teknenin içinde buluyorsunuz.

Sırada teknenin içindeyken yapmanız gereken hareketler var. Birkaç denemenin ardından size komutlarıyla yön gösterecek bir isimle Haliç'e doğru açılıyorsunuz.

Düşündüğünüzde 'kürekten daha zor sporlar vardır' diyorsunuz ama işin rengi suda ilerlemeye çalıştıkça değişiyor. Mesela tekneyi ters tarafa doğru çıkarmak için 'siya' yapar, teknenin dengede durmasını sağlamak istediğinizde de 'balans'ta kalırsınız. Yani suya düşmemek ya da sürüklenmemek için birçok kuralı bilip uygulamanız gerekiyor. Hele bir de rüzgar varsa...

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Kürek sporunun ağırlıklı olarak kol ve omuzlara fayda sağladığını düşünenlerden biri de bendim ancak kulübün hocası uyardı beni, 'Aksine bacak kas grupları daha çok çalışıyor' dedi.

Gerisini de Haliç Kürek Spor Kulübü hocası Fırat Fırat anlattı...

İlk ve en büyük amaçlarının spor kültürünü aşılamak olduğunu söyleyen Fırat, kürek sporunun oldukça disiplin gerektiren bir alan olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

''Sabah 5'te kalkıp buraya gelmek pek de kolay değil, yazı ve kışı da hesaba katarsak cidden büyük disiplin ve istek gerektiriyor. Zaman anlamında da sıkıntısı olmayan kişileri zaten biz burada Milli Takım'a yetiştiriyoruz. Antrenmanlarımız haftanın her günü oluyor. Ancak yoğun olarak sabahları çalışıyoruz. Sabah antrenmanı 5’ten 12’ye kadar sürüyor. Sonra da öğleden sonra antrenmanları başlıyor. Bu da 5’ten başlayarak 8’e kadar sürüyor...''

Kürek çekmenin faydalarını sayarken Fırat, bir noktaya dikkat çekti. O da, 'skolyoz' yani omurga eğriliği.

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Özellikle Türkiye'de duruş bozukluğu olan çok sayıda insanın olduğunu söyleyen Fırat, ''Doktorlar, skolyoz problemi olan kişileri en çok bu spora yönlendiriyor. Bu sporda dik durmayı çok önemsediğimiz için skolyoz, duruş bozukluğu hatta bazen hafif çaplı bel fıtıklarına bile iyi geldiğini görüyoruz. Kişi, bu sporla dik durmayı yakaladığı zaman mevcut kaslarını geliştiriyor ve ağrı olan sinirsel bölgeyi hafifletebiliyor'' dedi.

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Bu sporun özellikle pandemiyle birlikte son yılların yükselen trendlerinden olduğunu da belirten Fırat, kapalı alanlardan kaçan insanlarla birlikte kürek çeken sporcu sayısının bir hayli arttığını açıkladı; ''Normal büyüme hızının neredeyse 5 katına çıktı'' diye konuştu.

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Şu an Haliç Kürek Spor Kulübü'nde 12 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık 300 kişi var ve bu sayı ilerleyen günlerde daha da artacak gibi.

Kulüpte yer alan sporcuları dinliyorum. Aralarında diş hekimi, pilates eğitmeni hatta Milli Takım'dan isimler de var.

Arthur Bozacıoğlu, 9 aydır kürek çekiyor.

''4-5 sene önce bu sporu yapan bir arkadaşımdan özenmiştim. Arkadaşımın yaz kış denizde olması ilgi çekici gelmişti ancak o sıralar pek zamanım olmadığı için başlayamamıştım. Tesadüf ki bir grup arkadaşım da küreğe başladı. Ben de bu sefer başlayacağım diyerek ertesi gün buraya geldim. 9 aydır da bu sporu yapıyorum'' diyen Bozacıoğlu, mesleğinden ötürü var olan sırt ağrılarının bu spor sayesinde sıfırlandığını söyledi.

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Tuğçe Nur Manav ise bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği kulüpte yaklaşık bir senedir kürek sporuyla ilgileniyor. Normalde pilates eğitmeni olan Manav, ''Çok keyif aldım ve devam ediyorum'' dedi.

Kürek dalında daha önceleri A Takımı'nda olan 27 yaşındaki Seher Karayel ise Master A Takımı'nda yoluna devam ediyor.

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Yaklaşık 4 senedir bu sporu yaptığını söyleyen Karayel, ''İlk hobi olarak başladı ama sonrasında antrenman sayısı sıklaştı. Yarışlar, hazırlıklar başladı. Haftanın 6 günü burada antrenmanlarımızı sürdürüyoruz'' dedi ve şöyle devam etti:

''Kürek, öğrenmesi bitmeyen sporlardan. Bitişi görmeden yarış yaptığınız tek spor. Kuvvetinizin ya da sporculuğunuzun çok iyi olmasından ziyade takımın ruhunun da çok önemli olduğu bir spor. Çünkü birinin tek bir hatası bütün tekneye mal olabiliyor.''

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151 ÜLKEDE YARIŞLARI DÜZENLENİYOR

Uluslararası federasyonu 1892 yılında kurulan 'kürek', 1896 yılından bu yana tüm Olimpiyat Oyunları’nın bünyesinde yer alıyor. Ve bugün 151 ülkede bu spor dalına özel yarışlar düzenleniyor.

Topraklarımızda kürekçilik, Osmanlı İmparatorluğu döneminde donanmanın ilerlemesiyle birlikte gelişme gösterdi. Hatta ilk kez 16'ncı yüzyılda İstanbul Boğazı'nda kürek yarışları düzenlendi. Bu tarihlerden itibaren hızla ilerlemeye devam eden kürek, 1970’lerde durgunluk yaşamaya başladı. Ta ki 1980'lere kadar...

Dönemin en önemli başarısı, 1984 yılında Romanya’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda Yüksel Taşçı ve Cüneyt Üstüner'in elde ettiği birincilik oldu.

Hâlâ kürek çekmeyi bırakmayan ve imkan buldukça yarışlara katılan Yüksel Taşçı, Hurriyet.com.tr'ye geçmiş deneyimlerini ve kürek sporunun durumunu anlattı.

ZAMANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİNİN ARASINDAN BİRİNCİ ÇIKTIK

80'li yılların kürek sporunda en önemli yarışın Balkan Şampiyonası olduğunu söyleyen Taşçı, ''Hiç yurtdışı deneyimi olmayan çocuklar olarak o zamanın güçlü ülkeleri Bulgaristan, Romanya'nın arasından birinci çıktık. Ama inanılmaz çalıştık, oldukça formdaydık'' dedi.

''O anı asla unutamayacağım'' diyen Taşçı, yarışmadaki taktiklerinin 'ölümüne start' olduğunu ''çok kuvvetli bir çıkışla herkesi sıyırdık'' diyerek açıkladı.

''SON ZAMANLARIN 'TRENDİ' OLDU''

1984'te elde ettikleri başarının ardından kürek sporuna ilginin arttığını düşünmediğini belirterek sözlerine devam eden Taşçı şöyle konuştu:

''Zaten bizim zamanımızda kürek, çok bilinen bir spor değildi. Aslında bütün dünyada çok yaygındır. Açıkçası son zamanların 'trend'i haline geldi. Ben kürek çekmeye kuzenlerim sayesinde başladım. Sokakta misket oynayan çocuklar olarak biz, spor kulübü ortamlarını beğendik ve devam ettik. Şimdiyse benim çocuklarım 'Aman baba ne zorlayacağım?' diyor''

''BAZI YERLER 'AÇIK FITNESS CENTER GİBİ''

Federasyonun bir an önce bu sporun gelişmesi için çalışmalara başlaması gerektiğini, ''Şu an uluslararası yarışacak sporcu sayımız çok az'' sözleriyle vurgulayan Taşçı bir de uyarıda bulundu:

''Bazı yerler tam anlamıyla 'açık fitness center' konumunda. Bir şekilde kürek imajı veriyorlar ama alakaları yok. Dikkat edilmesi gerekiyor. Buraların amaçları sadece para kazanmak.''