Dominos Pizza'ya siber saldırı! Şifrenizi değiştirin uyarısı yapıldı

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Türkiye'de çok sayıda şubesi olan Dominos Pizza'ya siber saldırı düzenlendi. Şirket kayıtlı kullanıcılardan şifrelerini değiştirmeleri istendi.

Dominos Pizza tarafından gönderilen mailde, "Şirketimize 9 Ocak 2022 tarihinde gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası bilgilerinin e-postayı gönderen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından edinildiği bildirilmiştir. Bu itibarla, her ne kadar e-postada yazılı durumun doğruluğunu tespit edilmemiş olsa da bazı müşterilerimizin yukarıda yazılan kişisel verilerinin muhtemel veri sızıntısına konu olduğu ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişildiği şüphesi oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.

"FİNANSAL VERİLERE ERİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

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Finansal verilere erişimin söz konusu olmadığı belirtilen mailde, "Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir. Günümüzde artan siber saldırıların birçok kurum ve kuruluşu tehdit etmesi dikkate alınarak, şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde sizlere bu bildirimi yapma gereği duyuyoruz." denildi.

ŞİFRE DEĞİŞTİRİN TAVSİYESİ

Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen mail şöyle devam etti:

Mevcut Domino's şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz.

Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliğine büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede veri güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığımızı, kontrollerimizi gerçekleştirdiğimizi ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu bilgilerinize sunarız.