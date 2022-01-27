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Beşiktaş'ın eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. 4 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

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Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

FİKRET ORMAN DA MEKANDAYDI

Öte yandan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın saldırıdan birkaç saat önce aynı mekanda olduğu ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile toplantı yaptığı kaydedildi.

Fikret Orman'ın, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile siyah beyazlı ekibin geçmiş dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği söz konusu toplantı sonrasında Amerika'ya uçağı olduğu gerekçesiyle saldırıdan önce mekandan ayrıldığı belirtildi.

FİKRET ORMAN: YERİ DOLDURULAMAZ BİR ARKADAŞIMDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er'e konuşan Fikret Orman, yönetici arkadaşlarıyla birlilkte evinde üzgün olduğunu belirterek, "Kardeşimi kaybettim. Can dostumdu. Yeri doldurulmaz bir arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.

2 ZANLI YAKALANDI, 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, "Mahmutyazıoğlu'nu öldüren iki zanlı gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

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Nihat Uludağ'ın CNN Türk canlı yayınında verdiği bilgiler şu şekilde:

"Polis tarafından yürütülen soruşturmada öncelikle saldırganların kimlikleri tespit edildi. Olaya karışan beş şüpheliden ikisi yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor."

SALDIRININ SEBEBİ: ALACAK-VERECEK MESELESİ

Nihat Uludağ, Mahmutyazıcıoğlu saldırısıyla ilgili son detayları paylaştı.

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan bir alacak-verecek meselesinden dolayı geldiği belirlendi. 6 şüpheliden ikisi gözaltına alınırken, diğer kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Gözden Kaçmasın Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş hakkındaki son sözleri! Haberi Görüntüle MASANIN ALTINDAN ATEŞ ETMİŞLER

Olay yerinde bulunan CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş da olayla ilgili şu detayları paylaştı:

Restoranın aynı zamanda ortağı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam şoförüyle birlikte mekana geldi. Gece saatlerinde 4 kişi buraya geldi. İki kişi içeri girdi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söyledi. Mahmutyazıcıoğlu ile masada bir süre konuştuktan sonra masanın altından toplam 5 el ateş edildi. 4'ü Mahmutyazıcıoğlu'na, 1'i ise şoförüne. Hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı Organize Suçlar Büro Amirliğine devretti. Çok geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.

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CANLI YAYINDA ANLATTI

Adli Tıp Kurumu önünden yapılan bağlantıda Beyaz TV Muhabiri, Mahmutyazıcoğlu'nun dün gece eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir toplantı yaptığını belirtti. Muhabir, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

"Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekâna saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler."



Mahmutyazıoğlu'nun kendisiyle görüşmek isteyen iki kişiyi, bulundukları mekanın arka tarafında bir yere götürdüğünü anlatan Beyaz TV muhabiri, "Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar" dedi.

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SALDIRI SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından resmi bir açıklama yaptı.

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ'DA FİKRET ORMAN'IN YÖNETİMİNDEYDİ

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

ECE ERKEN'LE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Önceki evliliğinden iki çocuğu bulunan Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile 7 ay önce evlenmişti. Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

"Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."