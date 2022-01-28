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Son dakika... Altında sert düşüş! Yatırımcılar son gelişmelere dikkat...

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altında sert düşüş Yatırımcılar son gelişmelere dikkat...
Burak TAŞÇI

Fed’den gelen şahin açıklamalar altın fiyatlarında sert etki yarattı. Piyasalarda altının bir süredir 1800 doların üzerinde kalmasını, Fed’in faiz artırma ihtimalinin fiyatlanmasına bağlayanlar büyük zarar yazmaya başladı. Ons altın 1853 dolardan 1791 dolara kadar geriledi. Böylece 3 gündeki kayıp yüzde 4’e yaklaştı.

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Küresel piyasaların tek odak noktası Fed olmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mart ayında büyük ihtimalle faiz artıracaklarını açıklamasıyla birlikte dolar ve ABD tahvil faizleri güç kazanırken altın ve emtia tarafında gerilemeler görüldü. Fed, faiz artırımı ile enflasyonu dizginleyeceğini ve doları piyasadan çekerek değerli hale getireceği gerçeği de öne çıkıyor.

İlk büyük etki altın tarafında gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın konuşmasıyla birlikte 1830 dolar seviyelerinden 1815 dolara kadar düşüş gösterdi. Fed toplantısını olduğu gün de altın 1850 dolara kadar yükselmişti.

Bazı analistler, altının bir süredir güçlü şekilde 1800 doların üzerinde kalmasını, Fed’in faiz kararının fiyatlandığına ve bundan dolayı düşüşün gerçekleşmeyeceğine yönelik yorumlamıştı. Ancak Powell’ın konuşması her şeyi değiştirdi ve altın sert düşüş gösterdi.

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YÜZDE 4’E YAKIN KAYIP VAR

Ons altın fiyatlarını incelediğimizde Fed’in açıklamalarından önceki gün yani 25 Ocak 2022’de ons altın 1853 dolara kadar yükselmişti. Fed’in açıklama yaptığı gün 1850 dolarla en yüksek seviyeyi görmüş, açıklamanın yaklaştığı saatlere doğru 1830 dolara geri çekilmişti. Açıklama ile de sert düşüşle 1815 doları görmüş ve ertesi gün de yani dün 1791 dolar destek seviyesini test etmişti. Böylece ons altında 3 günde kayıp yüzde 4’e yaklaşmış oldu. Ons altın saat 09:05 itibarıyla 1798 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son dakika... Altında sert düşüş Yatırımcılar son gelişmelere dikkat...


JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE ETKİLİ OLUYOR

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde gerçekleşen savaş hamleleri altın fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor. Rusya ve Ukrayna arasında herhangi bir harekatın başlayacak olması ihtimali altında volatiliteyi güçlü kılabiliyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBEDİYOR

Dolardaki hafif güçlenmeye rağmen ons altındaki sert düşüş gram altın fiyatlarını 800 liranın altına çekti. Gram altın yaklaşık bir aydır 770-810 lira arasına fiyat değişimlerine sahne oluyor. Gram altın saat 09:05 itibarıyla 787 liradan alıcı buluyor.

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HİNDİSTAN’IN TALEBİ ARTIYOR

Altına meraklı olan Hindistan’da altın talebi 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2021 yılında Hindistan’ın altın talebi yüzde 79 oranında artarak 797.3 tona çıktı. Geçtiğimiz son 10 yılda ise bu talep 769.7 tondu.

Hintlilerin mücevhere olan isteklerinin artması ile oluşan talebin 2022’de de devam etmesi bekleniyor.

Aynı zamanda Dünya Altın Konseyi, Çin’in de mücevher amaçlı altın talebini desteklemesini beklediğini duyurdu. Çin’de de altına yönelik olarak mücevher talebinde artış kuvvetleniyor.

DEV BANKALAR FAİZ ARTIRIM SAYISINI ARTIRIYOR

Fed'in 2022 yılında 3 defa faiz artırması beklenirken son açıklamalar ışığında bazı bankalar beklentilerini 5'e çıkardı. Deutsche Bank Fed'in 2022'de 5 defa, TD Securities ise 4 defa faiz artıracağı tahmininde bulundu.

“1850 DİRENCİNDEN UZAKLAŞIYOR”

Ikon Menkul, altın fiyatları için analizde bulundu. Fed’in şahin açıklamalarının etkisiyle ons altında kayıpların oluştuğunu belirten Ikon Menkul’ün analizi şöyle:

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“XAUUSD – Hafta içerisinde test ettiği 1850 direncinden uzaklaşıyor”

FED toplantısından sonra dolar endeksinde yaşanan hızlı güçlenme ile birlikte Ons Altın tarafında da satış karşılık buluyor. Dünden bugüne ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.88’lerden gerilemiş olsa da hala %1.8’in üzerinde ve güçlü bir yapısı var. Bu da, şahin tonu arttıran FED ile birlikte baskı unsuru oluşturan etkenler arasında.
Dün 1795 seviyesine kadar geriledi ve buradaki destekten güç alma çabasında. Aşağıda kademeli olarak takip edeceğimiz destekler var. Yukarıda ise 2075’den gelen downtrend çizgisi ana direnç hattı görevinde ve bu trend kırılmadığı sürece bu bölgeye kadar olan yükselişler satış imkanı verebilir.
Bu trend bölgesi günlük hatta belki haftalık mum ile kırılırsa o zaman 1900 yolculuğu başlayabilir ve sarı metalde trend değişebilir.
Destekler: 1795 – 1782 – 1765
Dirençler: 1812 – 1830 – 1850

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