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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Silahlı Saldırı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşım

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gece Bakırköy’de bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçtı. Durum polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. Bir kurşunun atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine gelerek müdahale eden doktorlara, “Lütfen beni kurtarın” dedi. Bir dönem Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını da yapan Mahmutyazıcıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Murat Bilmez ise tedaviye alındı.

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ECE'YE ULAŞAMIYORUZ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali, Ece Erken'e ulaşamadıklarını ancak annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu söyledi. Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii." ifadelerini kullandı.

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İLK PAYLAŞIM

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Eşinin ani ölümünün ardından derin bir sessizliğe gömülen ve telefonlara yanıt vermeyen Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.

Ece Erken 7 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze bilgilerini yayınladı.

"Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır."

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşım

İKİ KIZI VARDI

1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve kendi hukuk bürosunu kurmuştu. Birçok firmanın danışmanlığını yürüten Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce de sunucu Ece Erken’le evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyordu. 

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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesini ağabeyi teslim aldı.

BJK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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