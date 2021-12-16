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Dolandırıcıların yeni yöntemi... Başınıza gelirse hemen savcılığa başvurun!

#Dolandırıcılık#Sahte Evrak#Son Dakika
Dolandırıcıların yeni yöntemi... Başınıza gelirse hemen savcılığa başvurun

İzmir’de oyunculuk ajansına üye olması için cep telefonuna gönderilen mesaja Türkçe bilmediği için onay veren Suriye uyruklu Esat Hamdo (39),  dolandırıcıların hedefi oldu. Bir avukatın ismi kullanılarak evine üyelik aidatını ödemediği gerekçesiyle sahte haciz işlemi evrakı gönderilen Hamdo, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Abdi Yaşar, "Böyle evrak gelirse başvuracağınız yer, Cumhuriyet Başsavcılığı’dır" dedi.

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İzmir’de yaşayan Suriye uyruklu ayakkabıcı kalfası Esat Hamdo’ya, geçen 20 Kasım’da bir akademi ajansından oyunculuk için üyelik mesajı geldi. Türkçe yazıları okumayı bilmeyen Hamdo, iddiaya göre, anlamadan mesaja üyelik için onay verdi. Evli, 3 çocuk babası Hamdo’nun adresine 4 gün sonra üyelik ücreti 3 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle sahte bir haciz işlem evrakı gönderildi. Durumu yakınıyla paylaşan Hamdo, avukat Abdi Yaşar aracılığıyla, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Esat Hamdo, "Suriye vatandaşıyım. 2013’ten önce Suriye’de yaşıyordum. Savaş olunca buraya geldik. Ayakkabı sektöründe çalışıyorum. Telefonuma bir mesaj geldi. O mesaja onay vermişim. Sonrasında borçlanmışım. Durumu paylaştığım avukatım araştırdı. Bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim. Birçok kişiyi dolandırmışlar. İnsanlar dikkatli olsunlar, dolandırılmasınlar" dedi.

Dolandırıcıların yeni yöntemi... Başınıza gelirse hemen savcılığa başvurun

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'BÖYLE EVRAK GELİRSE SAVCILIĞA BAŞVURUN'

Avukat Abdi Yaşar ise, "Esat Hamdo’ya evde oturduğu bir gün kendisine mesaj gelmiş. 'Akademiye, ajansa üye olmak ister misiniz?’ diye. Okuma yazması olmadığı için bu mesaja onay vermiş. 4 gün sonra da evine, bir avukatın ismi kullanılarak, sahte imzalı evrak gelmiş. Hukuk sistemimizde yeri olmayan ifadelerle ’haciz işlemi öncesi son uyarı mektubu' başlıklı bir evrak gönderilmiş. Araştırdım, ne böyle bir avukat ne de böyle bir şirket var. Sadece bir internet siteleri var, başka da bir tüzel kişilikleri yok. Özellikle okuma yazması olmayan Suriyelilere tuzak kuruyorlar. Ayrıca Esat Hamdo’yu telefonla arayıp, ödeme yapmazsa hapse gireceği söylemişler. 3 bin lira göndermesi gerektiği vurgulanmış. Biz araştırdık. Birçok kişiye bu tarz evrak gönderilmiş. Genelde Suriyeli, aralarında Türk vatandaşı çok az var. Bu tarz belgelere kanmayın. Böyle evraklar gelirse başvuracağınız yer, Cumhuriyet Başsavcılığı’dır" dedi.

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