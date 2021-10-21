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Dijital hizmet vergisinden 2,7 milyar lira gelir bekleniyor

#Dijital Hizmet Vergisi#Vergi#Son Dakika
Dijital hizmet vergisinden 2,7 milyar lira gelir bekleniyor

Devlet, dijital hizmet vergisinden gelecek yıl 2 milyar 733 milyon lira gelir bekliyor.

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AA muhabirinin, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin gelecek yıl artması öngörülüyor. Türkiye'de, hasılatı 20 milyon lirayı, dünya genelinde 750 milyon avro veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasını aşan şirketler, geçen yıl mart ayından itibaren dijital hizmet vergisi mükellefi oldu. Söz konusu vergiden geçen yıl 1 milyar 60 milyon 955 bin lira gelir elde edildi.

Bu yıl da ocak-ağustos döneminde dijital hizmet vergisinden devletin kasasına 2 milyar 283 milyon 706 bin lira girdi. Böylelikle söz konusu vergiden 8 ayda geçen yıl toplamının 2 katından fazla gelir sağlandı. Gelecek yıl tahsil edilmesi beklenen tutar ise 2 milyar 733 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece 2022 yılında dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin yüzde 19,7 artması bekleniyor. Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen gelire ilişkin dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak yürürlüğe girmişti. Bu oran, Cumhurbaşkanı kararı ile hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabiliyor.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERİN HİZMETLERİNE ERİŞİM ENGELLENİYOR

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Dijital hizmet vergisi muhatapları, ilgili vergiye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmezse sundukları hizmetlere erişim engellenebiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunarak, yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesini talep ediyor. Buna rağmen gereğinin yapılmaması halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderiliyor ve BTK tarafından hizmet sağlayıcısına erişim önlenebiliyor.

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#Dijital Hizmet Vergisi#Vergi#Son Dakika

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