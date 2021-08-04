Destekle baÅŸladÄ±lar... BÃ¼yÃ¼k kazanÃ§ saÄŸlÄ±yor Ãœretimi 5 yÄ±lda 5 kat arttÄ±

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin verimli topraklarÄ± ve zengin akarsu kaynaklarÄ±na sahip olan, hayvancÄ±lÄ±kta 410 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, bir milyon 400 bin kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan varlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼lkenin Ã¶nde gelen illeri arasÄ±nda yer alan AÄŸrÄ±'da, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra tarÄ±msal alandaki devlet desteÄŸiyle de bitkisel Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸinde artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

Son dÃ¶nemde Ã¼retim alanÄ± en fazla artan Ã¼rÃ¼nlerin baÅŸÄ±nda gelen ayÃ§iÃ§eÄŸinin hasadÄ±na da az bir sÃ¼re kaldÄ±. TarlalarÄ± sarÄ±ya boyayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle yÃ¶re halkÄ± tarafÄ±ndan "sarÄ± gelin" olarak adlandÄ±rÄ±lan ayÃ§iÃ§eÄŸi, eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda mevsimlik iÅŸÃ§iler ve yÃ¶re sakinlerince biÃ§erdÃ¶verlerin desteÄŸiyle hasat ediliyor.

Daha sonra gÃ¼neÅŸte kurutulan ve Ã§iftÃ§iler tarafÄ±ndan iÅŸletmelere satÄ±lan ayÃ§iÃ§eÄŸi yaÄŸ ve Ã§ekirdek Ã¼retiminde kullanÄ±lÄ±yor. OlgunlaÅŸan ayÃ§iÃ§ekleriyle sarÄ±nÄ±n farklÄ± tonlarÄ±na bÃ¼rÃ¼nen tarlalar da gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor. TarÄ±m ve Orman Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Engin, AA muhabirine, kentin 11 milyon dekar arazisi olduÄŸunu ve bunun 3,5 milyonunun tarÄ±m arazisi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kentteki topraklarÄ±n bakir ve Ã§ok verimli olduÄŸunu vurgulayan Engin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ãœlkemizde Ã¶zellikle son yÄ±llarda bitkisel Ã¼retim noktasÄ±nda Ã§eÅŸitlilik artÄ±yor, ilimizde de bu artÄ±ÅŸ var. Ä°limizde 30 Ã§eÅŸit bitkisel Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼retimi yapÄ±lÄ±yor, bunlardan biri de ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retimidir. Son 5 yÄ±lda ilimizde hem yaÄŸlÄ±k hem de Ã§erezlik ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retim noktasÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemliyoruz. Burada sÃ¶zleÅŸmeli tarÄ±mÄ±n Ã§ok ciddi bir katkÄ±sÄ± var. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak Ã¼lkedeki bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± markalarla ilimizdeki Ã§iftÃ§ilerimizi bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bunu ilerleyen sÃ¼reÃ§lerde diÄŸer Ã¼rÃ¼nlere de yaymaya gayret ediyoruz."

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"SON 5 YILDA AYÃ‡Ä°Ã‡EÄžÄ° ÃœRETÄ°LEN ALAN BEÅžE KATLANDI"

Engin, ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retiminde hedeflerinin iyi bir noktaya ulaÅŸmak olduÄŸunu ve ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retim alanÄ±nÄ±n son 5 yÄ±lda beÅŸe katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "5 sene Ã¶nce 6 bin dekar alanda ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retimimiz vardÄ±. GeÃ§en sene 26 bin dekar ekim alanÄ±mÄ±z oldu ve 6500 ton Ã¼retim yaptÄ±k. Bu yÄ±l 30 bin dekarlÄ±k ekim alanÄ±mÄ±zda 8 bin ton civarÄ±nda ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retmeyi bekliyoruz. SÃ¶zleÅŸmeli tarÄ±m modeliyle ayÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼reten 65 Ã§iftÃ§imize yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira destek saÄŸladÄ±k. AyÃ§iÃ§eÄŸi Ã¼retiminin Ã§iftÃ§iye katkÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda mÃ¼thiÅŸ gÃ¶rsel gÃ¼zelliÄŸi var." diye konuÅŸtu.

Engin, ÅŸehrin Ã¶zellikle kuzeyindeki ovanÄ±n ayÃ§iÃ§eÄŸi tarlalarÄ±yla kaplanmasÄ±yla ortaya gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, her konuda Ã§iftÃ§iye destek olmaya gayret ettiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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