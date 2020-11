Deprem sigortasına talep arttı

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de yıkıma yol açtı. 116 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binaların dışında, ’ağır’, ’orta’ ve ’hafif’ olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. 9 Kasım itibarıyla İzmir ve çevre illerden DASK poliçeleri için yaklaşık 15 bin hasar kaydı alındığı, ayrıca 15 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Deprem sigortası olmayan vatandaş ise DASK’a yöneldi. Zorunlu deprem sigortası günlük poliçe üretimi Ege Bölgesi’nde yüzde 118, İzmir’de yüzde 169, Türkiye genelinde yüzde 37 arttığı belirtildi. Sigorta firması sahibi Nevin Uçak (46), "İzmir’de zor bir süreç yaşadık. Ve DASK’ın ne kadar önemli olduğunu gördük. DASK poliçesine son 1 aydır talep oldukça arttı. Daha önce sigortalılık oranı yüzde 55 iken şu an yüzde 62’ye yükseldi. İzmir’deki binaların yüzde 62’si şu an sigortalı" dedi.



YAPILAN YANLIŞA DİKKAT ÇEKTİ



DASK sigortası yaptırırken bazı vatandaşların metrekareyi düşük gösterdiğini belirten Uçak, olası bir yıkım halinde yapılacak ödemenin bu nedenle daha düşük kalacağına dikkat çekti. Uçak, "Metrekareleri tam göstermek gerekiyor. Elektrik ya da su abonelikleri için gerekli olması nedeniyle bu poliçeler yaptırılıyordu eskiden. Metrekareleri düşük gösterme gibi bir durum vardı. Depremde anladık ki bu poliçe çok faydalı bir ürün. Binamıza gelen her türlü maddi zararı karşılıyor" dedi.



DASK fiyatlarını da açıklayan Uçak, "Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen inşaat birim maliyetleri çarpılarak DASK ücreti belirleniyor. Örneğin 100 metrekare için 100 bin ila 123 bin TL arasında ödeme yapılabiliyor. Bunun yıllık DASK prim ücreti ise 260 ila 270 TL arasında değişiyor. DASK ücreti neye göre değişiyor. Binanın yeri, yaşı, betonarme olup olmadığı, katsayısı gibi birçok bileşenin katılmasıyla hesaplanıyor. Eğer vatandaş, DASK sigortasının yetersiz kaldığını düşünüyorsa konut sigortası da yaptırabilir" dedi.



’DEPREMDEN SONRA SİGORTANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLADIM’



Sigorta yaptırmaya gelen Gülşah Gökmen (32), "Depremden önce DASK sigortam vardı. Onu bugün yeniledim. Hatta DASK sigortasının yeterli olmadığını düşünüp, ayrıca konut sigortası da yaptırdım. DASK sigortasını her sene yaptırıyorum, konut sigortasını ise depremden dolayı bu yıl yaptırdım. Bu depremden sonra sigortanın ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.



Sigorta yaptıran Başak Atilla (35) ise, "İzmir’de yaşadığımız deprem olayı, bize acı bir tecrübe oldu açıkçası. Ben geçen sene DASK sigortası yaptırmıştım ama bu sene yenilememiştim. Bizler, biliyorsunuz başımıza bir olay gelmeden ders almıyoruz. Tecrübe oldu, ben de geldim sigortamı yaptırdım" dedi.