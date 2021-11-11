Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Doğrudan yatırım girişleri pandemi öncesi seviyelere yaklaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor'Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!'#Ayşecan Tatari
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Nurdanın katili itiraf etti Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yapNurdan'ın katili itiraf etti! Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yap!#Bursa
Uydu görüntüleri ortaya çıktı 90 bin askerle işgal hazırlığı iddiasıUydu görüntüleri ortaya çıktı! '90 bin askerle işgal hazırlığı' iddiası!#Rusya
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREkonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Doğrudan yatırım girişleri pandemi öncesi seviyelere yaklaştı

#Merkez Bankası#Ödemeler Dengesi#Burak Dağlıoğlu
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Doğrudan yatırım girişleri pandemi öncesi seviyelere yaklaştı

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesine ilişkin istatistikleri açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek pandemi öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesine ilişkin istatistikleri açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

“2021 yılının ilk dokuz ayında ülkemize gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı 9 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 89 artış gösterdi. Son 12 aylık kümülatif UDY girişlerinin ise 12,1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Böylece pandemi sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek pandemi öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz.

Gözden Kaçmasın

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet OrmanıHaberi Görüntüle

İlk 3 çeyreklik dönemde yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve lojistik-depolama faaliyetleri ilk 5’te yer alıyor. Yatırımların kaynağı ülkeler olarak ise ilk 10’da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Luxemburg, Güney Kore, Almanya, Japonya ve Katar yer aldı. Bu bağlamda sektörel dağılımın ve kaynak ülke çeşitliliğinin geniş olduğunu görebiliyoruz.  

Gözden Kaçmasın

Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezlekeLütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak misyonumuz istihdam oluşturan, teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve cari dengeyi destekleyici uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize kazandırmak. Ülkemiz, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı durumunda. Son dönemde; bilgi teknolojileri, otomotiv ve mobilite, enerji, kimya, makine, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yatırım açıklamaları oldu. Bir diğer dikkat çeken alan ise başta girişim sermayesi fonları olmak üzere finansal yatırımcıların ülkemize artan ilgileri oldu. Geçtiğimiz yıllarda startup olarak da ifade edilen teknoloji girişimlerine erken aşamada yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100-150 milyon dolar arasında seyrederken, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini öngörüyoruz.”

Gözden Kaçmasın

Alec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldiAlec Baldwin katil olmuştu... Savcıdan beklenen açıklama geldi!Haberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Ödemeler Dengesi#Burak Dağlıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı