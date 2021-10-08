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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... Memurlara 3600 ek gösterge neler getirecek?

#3600 Ek Gösterge#Memur#Emeklilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... Memurlara 3600 ek gösterge neler getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak. Belli meslek grupları için öngörülen düzenlemenin kapsamının ne olacağına masada karar verilecek. Kasımda toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu’yla birlikte çalışmalara başlanması öngörülüyor.

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Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

3600 ek gösterge sözü bizim

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UZLAŞMA SAĞLANDI

3600 ek gösterge konusu, ağustos ayında tamamlanan memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+ enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+ enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması benimsendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salı günkü Memur-Sen heyetini kabulünde de gündem 3600 ek gösterge oldu. Memur-Sen’den ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda katkı sunacaklarını ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmaların başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

‘EMEKLİLİĞİNİ BEKLETENLER VAR’

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MEMUR-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergede ilgili yerlerden sayılar alınarak, kapsamın netleştirileceğini söyledi. Çalışanlar açısından olmasa da emekliler açısından ciddi kazanımlar sağlanacak bir düzenlemenin söz konusu olduğunu belirten Tonbul, yaklaşık 250 bin kamu çalışanının 3600 ek gösterge çalışmasını beklediğini belirtti.

‘TÜMÜNÜ KAPSASIN’

TÜRKİYE Kamu-Sen ise 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci daha önce yaptığı açıklamada, “3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalı. Ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, idareciler başta olmak üzere ek gösterge farklılıkları giderilmelidir” demişti.

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