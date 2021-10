'3600 ek gösterge sözü bizim'

Haberin Devamı

FELAKET TELLALLIĞI

“Birileri biz ne yaparsak yapalım, milletimiz hangi imkânlara kavuşursa kavuşsun felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz.

Ama doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış gerçeğini de unutmamalıyız. Milletimize yaptığımız hizmetleri anlatmak için elimizde günlerce, haftalarca, aylarca kullansak bitmeyecek kadar malzeme vardır. Bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız sürekli mavra yapanı, desteksiz atım tutanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek kendine güldüreni istihza ile de olsa bir süre takip eder, ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır.

MEMUR VE İŞÇİ MEMNUN

Dünyada maliyetleri etkileyen her şeyin 2. Dünya Savaşı’ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçi ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık. Bay Kemal haberin var mı? Memurumuz da işçimiz de halden memnun. Enflasyonun yüzde 20’nin altında olduğu dönemde ortalama yüzde 30’lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koyduk. Belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışlarını anlamalarını, takdir etmesini beklemiyoruz.

3600 ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNDA

Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz.

SIKINTIMIZ VAR BİLİYORUZ

Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi hızını alamayıp en çok destek verdiğimiz kesimlerden çiftçilerimize de bulaşmış. Bu şahıs ilkokul seviyesinde bile olmayan mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden bile haberi yok. Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bu demek değil ki ülkemizde sorun yok, her şey güllük gülistanlık. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Ama bunların neler olduğunu da, hangi sebeplerden kaynaklandığını da, nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz biz. Türkiye’nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her bir bireyin emrine vermek için hazırlıklarını sürdürdüğümüz proje bulunuyor, bunları birer birer paylaşacak, uygulamaya geçireceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NA: VAHİM BİR DURUM VAR

Grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı’nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız, doktorların işine de karışmayız ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

TELEVİZYON İZLEMİYOR MUSUN?

Önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının beş katına kadar arttığı dönemde vatandaşımızı korumak için her fedakârlığı yapıyoruz Bay Kemal. İzlemiyor musun televizyonları? ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta adeta müflis durumda. Kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.

YAĞMURLU HAVADA BİR BARDAK SU VERMEZLER

Karşımızdaki tablo 2023’e yaklaştıkça partimize yönelik saldırıların artarak süreceğini gösteriyor. İnşallah, 2023’te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığı’nda yeniden sorumluluk üstlenmeyi, bunlara rağmen başaracağız. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı haklarına sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermez. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili, bu yeminli ülke düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine düşürmeyeceğiz.

TEVAZU ORDUSUYUZ

Ana kademe, il başkanlarımız, gençlik kolları, genel meclis başkan üyeleri, belediye başkanlarımız, çok yoğun çalışacağız, durmak yok. Teşkilatlarımızın tüm unsurları ile sahada olmaları, dokunmadık ve kazanmadık gönül bırakmamaları gerektiğini söylüyoruz. Bize gurur, kibir asla yakışmaz biz tevazu ordusuyuz ve tevazu ordusu olarak devam edeceğiz.”

PARTİLİLERE SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıda il başkanlarıyla selamlaştı.

DESTİCİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi de AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. 1 saat 20 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı. (ANKARA)