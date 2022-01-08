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Çocuklar geleceklerini inşa etmeye başlıyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar

#Kadir Tekin#Robotik#Kodlama
Çocuklar geleceklerini inşa etmeye başlıyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar
Burak TAŞÇI

Dünyayı etkisi altına alan teknolojiyle birlikte hemen her şey küçük cihazlarla yapılmaya başlandı. Küçük yaşlarda alınan eğitimlerle birlikte robotik kodlamaya yönelen çocuklar geleceklerine hazırlık yapıyorlar. Problem çözme, iletişim becerilerini güçlendirme, yaratıcı ve inovatifliği benimseyen gençler katma değeri yüksek ürünleri hayata geçirebiliyor.

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Eğitim hayatı günümüzde çok daha erken başlıyor. 4 yaşında kreşlerde başlayan eğitim bundan sonra analitik düşünceye yönlendirecek olan kodlamayı da beraberinde getiriyor. Çocukların alışkanlıkları da her geçen gün değişmeye başladı. Eskiden bebek ve arabayla oyalanan çocuklar şimdilerde bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları kullanmaya başladılar. Bu becerilerini de sistemin içine girerek devam ettirebiliyorlar.

Çizgi film için bir dönem sabah kuşağını bekleyen neslin çocukları istedikleri anda ister akıllı TV’lerden, ister bilgisayarlardan isterseler de tabletlerden anında isteklerine uygun çizgi filmi seyredebilir hale geldi.

Çocuklar geleceklerini inşa etmeye başlıyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar


Etkileşimli teknolojiyle birlikte çocukların eğitiminde de inovasyona gidilmeye başlandı. Çağa ayak uydurmak zorunda olan çocuklar yeni dünya düzeni içinde yerini almak için bilişim sektörüne yöneliyor.

Ülkemizde de bilişime yönelik yatırımlar her geçen gün artıyor. Devlet destekli olarak 1 Milyon Yazılımcı projesi bunlardan sadece biriydi. Özellikle de Teknofest’te çocuk ve gençlerin yaptığı çalışmalar geleceğe ışık tutuyor.

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HAYAL DÜNYALARI GELİŞİYOR

Küçük yaşlarda başlayan eğitimle birlikte çocukların zihinlerinde gelecek canlanmaya başladı. Hayatı kolaylaştıran ürünleri bir araya getirmek için yapılan donanım ve yazılımlar ile çocuklar hayal dünyalarını daha da geliştiriyorlar.

Günümüzde emek yoğun işler yerine teknoloji yoğun işler tercih edilmeye başlandı. Zihinlerinde geleceği şekillendirebilen çocuklar eğitim hayatlarını da bu yönde değiştirmeye başladılar. Böylece hem kendi imkanlarını ileriye taşıyacak olan çocuklar büyüdüklerinde de katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarabilecek.

Bunların en yeni örneklerinden birisi de robotik kodlama. Robotik kodlama ile geleceğe yatırım yapmak isteyen ebeveynler çocuklarını yazılım tarafına yönlendirmeye başladı. Başarılı olan çocuklar gelecekte dev şirketlerde yüksek maaşlarla işe girebiliyor.

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Çocuklar geleceklerini inşa etmeye başlıyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar


ÖZGÜVENİ DE PEKİŞTİRİYOR

Sadece işle kalmayıp bireysel başarının yarattığı özgüveni küçük yaşlarda elde etmiş oluyorlar. Önce dişli sistemleriyle başlayıp işin pratiğini öğrendikten sonra robotik kitlerle proje geliştirmeye başlayan çocuklar hem mekanik hem de elektroniği aynı anda kavramış oluyor.
Günümüzde en çok tercih edilen üniversite bölümleri arasında da mekatronik mühendisliği yer alıyor. Hem mekanik hem de elektroniği bünyesinde bulunduran mekatronik ile birlikte çocukların kodlama öğrenmesi de büyük avantajlar sağlıyor. Kodlama ile yaptıkları ürünü istedikleri gibi hareket ettirme imkanına sahip oluyorlar. Donanımlar bir araya geldikten sonra yapılan kodlama ile günümüzde otomotiv fabrikalarında kullanılan sıfır hata ile çalışan üretim robotları, evlerimize girmeye başlayan robot süpürgeler gibi ürünler ortaya çıkıyor.

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‘ERKEN YAŞTA ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’

Balıkesir’de robotik kodlama kurumu sahibi olan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunuve Kadir Tekin çocukları gelecekteki teknolojilere yönelik eğittiklerini söyledi. Tekin “Kodlama eğitimi erken yaşlarda başlayan, çocukların bilişsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştiren, yaratıcılıklarını ileri seviyelere taşıyan ve keşfettiren, düşünen, problem çözme becerilerini benimseten, çalışma ve üretkenlik sağlayan, fikir üretip teknoloji ile hayata geçiren bireyler olmalarını sağlar. Erken yaşta atılan adımlarla çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasını sağlıyoruz. İçeriğimizdeki kazanımları, gündelik hayattan örneklerle birleştirerek gelişimlerini destekliyoruz” dedi.

OKUL ÖNCESİNDEN LİSELİ GENÇLERE KADAR ÖĞRENCİ VAR”

Tekin “Okul öncesi seviyeli çocuklardan, liseli gençlere kadar uzanan bir sürecin çalışmalarını yürütmekteyiz. 4-5 yaş grupları, 6-9 yaş grupları, 10-16+ yaş gruplarına yönelik çalışmalarımız var. Yaparak ve yaşayarak öğrenme sayesinde çocuklar, fen, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini kalıcı olarak öğreniyor. Yaptıkları robotik çalışmalarla hem tasarım sürecini yaşıyor hem de tasarladıkları robotları programlıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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Çocuklar geleceklerini inşa etmeye başlıyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar


ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALINDI

Ulusal ve uluslararası alanda Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlediği yarışmalarda Tekin yazılım, tasarım, yeni tasarım yapan mucitler ve yükselen yıldız ödülünü aldıklarını söyledi. Tekin bu sene de ortaokul, lise, ve ilkokul seviyesindeki turnuvalara hazırlandıklarını söyledi.

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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DE DESTEKLİYOR

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere, mezunları Tekin’in robotik kodlama çalışmalarını destekleğini ve mezunlarıyla böyle bir işbirliği yapmaktan keyif aldığını dile getirdi. Kocadere, Tekin ile birlikte, STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers isimli Avrupa Birliği Erasmus+ projesi (2020-1-HU01-KA201-078743) bağlamında bilişim teknolojileri öğretmen adayları için robotik kodlama çalıştayı düzenlediklerini açıkladı. Bu projenin, robotik kodlama ile ilişkili olduğunu; hem STEM (Fen - Teknoloji - Mühendislik - Matematik) eğitimi, hem de öğretimsel oyunlaştırmaya odaklandığını belirtti. Tekin ile beraber robotik eğitimlerini oyunlaştırarak, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için yürüttükleri çalışmaların da son sürat devam ettiğini açıkladı.

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#Kadir Tekin#Robotik#Kodlama

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