Çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmuştu... Soruşturmayla karşı karşıya

Ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından soruşturmaya alınacak.

Soruşturma kararı bir çocuğun koşu bantlarından birinin altına çekilip öldürülmesi ve diğer müşterilerin yaralandığını bildirmesinden sonra açıklandı.

"HATA YAPTIK"

BBC'nin haberine göre mayıs ayında Peloton, Tread+ koşu bantlarından 125.000'ini geri çağırdı. Başlangıçta, duruşunu değiştirmeden önce makineyi kullanmayı bırakmak için "hiçbir neden" olmadığını söyledi.

CEO John Foley daha sonra özür diledi ve firmanın makineleri daha erken geri çağırmayarak "hata yaptığını" söyledi.

Mayıs ayına kadar, çocuğun ölüm haberleriyle birlikte Peloton, 72 yaralanma raporu almıştı.

"TAM" İŞBİRLİĞİNİ DUYURDU

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, daha fazla bilgi edinmek ve şirketin yaralanma raporlarını nasıl ele aldığını araştırmak için şirkete mahkeme celbi gönderdi.

Peloton, soruşturmalarda "tam" işbirliği yapacağını söyledi. Firma Cuma günü yaptığı açıklamada, "Soruşturmaların nihai kapsamını, süresini veya sonucunu tahmin edemiyoruz" dedi. Nisan ayında CPSC , Peloton koşu bandı sahiplerini evde çocukları veya evcil hayvanları varsa ürünü kullanmayı "hemen" bırakmaya çağırdı.

Egzersiz makinesinin "çocuklar için sıyrıklar, kırıklar ve ölüm için ciddi riskler" oluşturduğunu söyledi. O sırada Peloton, CPSC'nin uyarısını "yanlış ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

Firma Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Tüm motorlu egzersiz ekipmanları gibi, Tread+ da uyarılara ve güvenlik talimatlarına uyulmaması durumunda tehlike oluşturabilir" dedi.

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