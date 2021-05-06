Koşu bandı şirketinin ürünleri Peloton çocuk ölümlerinden sorumlu tutuldu... 125 bin ürününü geri çağırıyor

Koronavirüsle satışları artan ABD'li koşu bandı şirketi Peloton, ürünlerini geri çağırıyor. Ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton, çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmuştu.

CNN'in haberine göre Peloton, Tread + ve Tread koşu bantlarını geri çağırdı ve şirket, Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun bunu yapma talebiyle mücadele etmenin yanlış olduğunu kabul etti. Geri çağırmaya yaklaşık 125 bin koşu bandının dahil olduğu duyuruldu.

CPSC, koşu bantlarına bağlı bir çocuğun öldüğünü ve diğer 70 kişinin yaralandığını söyledi. Söz konusu markanın ürünlerinde güvenlik sorunu bulunduğuna dair ABD Tüketim Ürünü Güvenlik Komisyonu bir rapor hazırlamıştı.

ABD Tüketim Ürünü Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan raporda birçok ürünün çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlike teşkil ettiği belirtildi.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Mart ayında şirketin kurucusu ve CEO’su John Foley, açıklama yapmış ve gündeme oturmuştu. Açıklamada bütün ürünlerde güvenliğin ön planda olduğunu ifade etmiş kullanıcılara çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı Peloton egzersiz aletlerinden uzak tutun, demişti.

Foley, "Antrenmana başlamadan önce Peloton egzersiz cihazınızın etrafındaki alanı kontrol edin" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Peloton CEO'su John Foley, "Açık olmak istiyorum, Peloton, CPSC'nin talebine ilk yanıtımızda bir hata yaptım. Başlangıçtan itibaren onlarla daha verimli bir şekilde ilgilenmeliydik. Bunun için özür dilerim" dedi.

CPSC'nin başkan vekili Robert Adler yaptığı açıklamada, duyurunun "Haftalarca süren yoğun müzakere ve çabaların sonucu olduğunu ve Peloton'un tüketicilerin çıkarlarına hizmet ettiğine inandığım bir işbirliği anlaşmasıyla sonuçlandı" dedi.

Geri çağırma, ABD ajansının makinenin kullanıcıları için "acil uyarı" yayınlamasından iki haftadan fazla bir süre sonra gerçekleşti. Haberlerin ardından şirket hisseleri yüzde 12 düştü.

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