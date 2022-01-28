Çip krizine rağmen satışları patladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ece Erken dehşet anlarını izledi Yapayalnız kimse yokEce Erken dehşet anlarını izledi! 'Yapayalnız kimse yok'#ECE ERKEN
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Transferde görülmemiş kriz İmzayı atıp, formayı giydiler ama...Transferde görülmemiş kriz! İmzayı atıp, formayı giydiler ama...#Trabzonspor
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında deprem... Büyük kayıp var! İşte son gelişmeler#Altın
Karanlık Nuri sorguda Hablemitoğlu cinayetinin karakutusuKaranlık Nuri sorguda! Hablemitoğlu cinayetinin 'karakutusu'#Necip Hablemitoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü oldukBiz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk#Ece Erken
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
HABERLEREkonomi Haberleri

Çip krizine rağmen satışları patladı

#Apple#Çip Krizi#İphone
Çip krizine rağmen satışları patladı

Apple'ın 2021 son çeyreğindeki satışları küresel çip krizine rağmen artmaya devam etti.

Haberin Devamı

Şirketin üç aylık satış geliri yüzde 11 artışla tahminleri de aşarak 123,9 milyar dolara çıktı. Haberin ardından Apple hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Pandemi döneminde insanların çevrimiçi geçirdiği zamanın artması, Apple ürünlerine talebi de artırmıştı.

Şirketin piyasa değeri Ocak'ta 3 trilyon dolara ulaştıktan sonra borsalardaki genel düşüş eğilimiyle birlikte bir miktar gerilemişti. Apple yöneticileri geçen yıl küresel çip krizi nedeniyle satışlarının beklendiği kadar artamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Fakat şirketin son çeyrek raporu bu endişeleri boşa çıkardı.

Gözden Kaçmasın

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü... Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşımHaberi Görüntüle

Mac satışları yüzde 12, iPhone satışları da yüzde 9 arttı. iPhone 13 modelinin de etkisiyle birlikte şirketin dünya çapındaki telefon satışı 71,6 milyar dolar oldu. Apple'ın hizmetler bölümünü oluşturan Apple Pay, App store ve TV yayınlarının geliri de yüzde 23 arttı.

Haberin Devamı

Çin'de yüzde 20 oranında artan satışlar, şirketin büyümesine önemli bir katkı verdi. Apple'ın üç aylık karı da yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara çıktı. Piyasada 1,8 milyar aktif cihazı olan Apple, büyüklüğü sayesinde üreticilere ve tedarikçilere baskı uygulayabildi.

Gözden Kaçmasın

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlarNotere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'Haberi Görüntüle

Sektörü takip eden IDC şirketinden Ryan Reith, "Tedarik zincirini herkesten başarılı yönettiler ve meyvesini topluyorlar" dedi. Apple'ın finans yöneticisi Luca Maestri, bu yılın ilk çeyreğinde tedarik sorunlarının azalmasını beklediklerini söyledi:

"Tedarik sorunlarının ne kadar azalacağı diğer şirketlere bağlı. Diğer şirketler ve endüstrilerin ne kadar çip talep edeceğine bağlı. Bunu öngörmek zor olduğu için kısa vadeye odaklanıyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Apple#Çip Krizi#İphone

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan