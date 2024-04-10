Çikolatada hileye dikkat

Haberin Devamı

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Selman Bahadır Orhan, özellikle ambalajsız çikolataların içeriğine yönelik uyarıda bulundu, sahte çikolataya dikkat çekti. Çikolata olarak satışa sunulan birçok üründe çeşitli ucuz yağ, aroma vericiler ve kimyasal maddeler bulunduğunu belirten Orhan, bu tarz ürünlerin insan sağlığına yönelik riskleri hakkında da bilgi verdi.

AÇIK ÇİKOLATA UYARISI

Orhan, “Kaliteli çikolata alabilmemiz için her zaman söylediğimiz gibi etiket incelemesi muhakkak yapmalıyız. Açık çikolatalardan, açık gıdalardan mümkün mertebe uzak kalmalıyız. Tekli çikolata satılıyorsa bile muhakkak etiketli olmasına, çizgi barkod haricinde esas QR kod olmasına dikkat etmeliyiz. Bunu da takip etmeliyiz” dedi.

Haberin Devamı

Orhan, şu bilgileri verdi: “Çikolata pahalı bir gıda maddesi. Pahalı olduğu için de hileye açık. Kakao yerine kokolin, sentetik tatlandırıcılar katılıyor. Trans yağ kullanılabiliyor.”